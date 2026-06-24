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Puerto Deseado dio un paso importante hacia la recuperación de su conectividad aérea. El Gobierno de Santa Cruz firmó este martes el convenio de ejecución y financiamiento para la optimización y equipamiento del aeródromo local, una obra estratégica que demandará una inversión superior a 1.037 millones de pesos, provenientes del Fondo Fiduciario Público UniRSE.

La firma del acuerdo contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal, el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, quien remarcó la importancia de esta obra para el desarrollo económico, productivo y turístico de la localidad.

De izquierda a derecha: la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el diputados por Puerto Deseado, Santiago Aberastain; el intendente de Puerto Deseado, Raúl Martínez; el gobernador Claudio Vidal; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el diputado por Puerto Deseado, Luis Gallardo; y el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova.

En diálogo con LU12 AM680, Ricci explicó que el objetivo principal es recuperar las condiciones operativas del aeropuerto para que Puerto Deseado vuelva a contar con vuelos comerciales y mejores conexiones dentro y fuera de Santa Cruz.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 24 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Obras clave

La inversión contempla tres componentes fundamentales para garantizar la operatividad del aeropuerto.

Por un lado, se avanzará con la reconstrucción del cerco perimetral de seguridad. También se instalará una planta fija de almacenamiento y despacho de combustible aeronáutico. Finalmente, se incorporará un escáner de rayos X para el control de pasajeros, equipajes y cargas.

La ministra explicó que estas obras permitirán dotar al aeropuerto de la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos técnicos exigidos a nivel nacional.

“Para lograr desarrollo necesitamos conectividad”, sostuvo Ricci al destacar la importancia de este tipo de inversiones.

Rol estratégico

La titular de Producción subrayó que Puerto Deseado ocupa un lugar clave dentro de la estrategia de conectividad impulsada por la Provincia.

“Puerto Deseado es una localidad estratégica que tiene muchísima actividad turística, portuaria y minera”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que mejorar la infraestructura aeroportuaria responde a una necesidad concreta vinculada al crecimiento regional.

“Contar con un vuelo directo a Buenos Aires es estratégico para Puerto Deseado”, expresó.

Según explicó, la posibilidad de establecer conexiones aéreas directas con la capital del país mejoraría notablemente la movilidad de residentes, trabajadores y visitantes.

Plan integral

Ricci detalló que esta obra forma parte de una estrategia más amplia que también incluye a Perito Moreno y Puerto San Julián.

“Estamos trabajando para conectar más y mejor a la provincia”, señaló.

La funcionaria recordó que el próximo 1 de julio comenzará a operar American Jet en Perito Moreno, un avance considerado clave dentro del plan de conectividad aérea provincial.

Además, indicó que Puerto San Julián también registra avances significativos.

“En Puerto San Julián estamos más cerca porque hay un arreglo en la pista que está por concluirse”, explicó.

El objetivo final es consolidar una red de conexiones que fortalezca la conectividad interna de Santa Cruz y facilite la conexión con otros puntos estratégicos del país.

LADE y Chaltén

Durante la entrevista, Ricci también se refirió al rol que cumple Líneas Aéreas del Estado en la conectividad de las localidades del interior santacruceño, especialmente en Perito Moreno.

La ministra destacó el valor de los vuelos de fomento que sostiene la línea aérea estatal y remarcó su importancia para las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

“LADE ha sido siempre fundamental. Cada vez que puedo lo menciono con agradecimiento por el enorme esfuerzo que hace para conectar localidades de nuestra provincia”, expresó.

Actualmente, explicó, LADE conecta Comodoro Rivadavia, Perito Moreno, El Calafate y Río Gallegos con frecuencias los lunes, miércoles y viernes.

Ricci también hizo referencia al avance en el aeródromo de El Chaltén, considerado estratégico por su impacto en el turismo y en la conectividad de una de las localidades más visitadas de Santa Cruz.

Según explicó, el Gobierno provincial avanzó en un convenio de tierras para consolidar el proyecto y trabajar en su desarrollo como aeródromo público.

“Queremos que llegue a ser un aeródromo público. Estamos tratando de concretar inversiones que permitan fortalecer esa infraestructura”, indicó.

La ministra subrayó que mejorar la conectividad en El Chaltén también representa una oportunidad para potenciar el turismo receptivo y acompañar el crecimiento económico de la región.

“Son ejes importantísimos dentro del esquema de diversificación productiva que impulsa el gobernador Claudio Vidal”.

Desafíos locales

Ricci remarcó que consolidar nuevas rutas aéreas en Santa Cruz implica desafíos particulares debido a las dimensiones de la provincia y su baja densidad poblacional.

“Sabemos que en una provincia tan extensa y con baja densidad poblacional este tipo de proyectos tienen desafíos adicionales”, indicó.

En ese contexto, explicó que la sostenibilidad de estas iniciativas requiere una articulación entre el Estado y el sector privado.

La estrategia provincial contempla el trabajo conjunto con empresas vinculadas a sectores productivos clave, como la minería, para asegurar una demanda inicial de pasajes durante los primeros meses de operación.

“Lo que se necesita para sostener estas inversiones es que funcionen”, sostuvo.

Y agregó: “Poder consolidar estos vuelos realmente es algo muy importante”.

Plazos previstos

En relación con los tiempos de ejecución, Ricci aseguró que no se trata de obras de gran complejidad y estimó que el aeropuerto podría estar operativo en el corto plazo.

“No son obras tan complejas. Son dos adquisiciones y el cerco perimetral”, explicó.

En ese marco, adelantó una estimación concreta.

“Yo creo que en no más de seis meses el aeropuerto debería estar operativo”, afirmó.

Actualmente, tras la firma del convenio, resta avanzar en los procedimientos administrativos entre Provincia y Municipio para habilitar los fondos y dar inicio a los procesos licitatorios.

El gobernador Claudio Vidal firma el convenio, junto al intendente Raúl Martínez y la ministra de la Producción, Nadia Ricci.

Impacto regional

La ministra destacó que una mayor conectividad aérea generará beneficios directos para las principales actividades económicas de Puerto Deseado y la región.

La pesca, el turismo, la minería y la producción regional aparecen entre los sectores con mayor potencial de crecimiento a partir de estas mejoras.

Para el Gobierno Provincial, esta inversión representa una herramienta clave para potenciar el desarrollo territorial y mejorar la competitividad de Santa Cruz.

Ricci sintetizó el impacto esperado con una frase contundente.

“Mejorar la conectividad significa generar más oportunidades de crecimiento, facilitar el movimiento de personas y acompañar el desarrollo económico de Santa Cruz”.