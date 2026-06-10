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Para este viernes, a las 16:00, está convocada una Sesión extraordinaria para debatir la ley de Financiamiento Estratégico propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial, que estipula un empréstito de hasta 600 millones de dólares. El proyecto de ley ingresó a mediados del mes de mayo y plantea un financiamiento para obras en todo el territorio provincial. Desde entonces, funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial defendieron la iniciativa, aclarando que el ingreso de divisas no podrá ser utilizado en gastos corrientes.

Uno de ellos fue el ministro de Economía y Obras Públicas, Ezequiel Verbes, quien manifestó: “La ley en sí es un pedido de autorización para moneda extranjera y legislación extranjera, que ya fue votada en el 2016 una ley de similares características; lo que pasa que en ese momento era para gastos corrientes“, señaló en su momento.

Ezequiel Verbes, ministro de Economía de Santa Cruz, exponiendo ante los diputados. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Explicó que el objetivo actual apunta a infraestructura y desarrollo productivo. Indicó que es “para gastos de infraestructura y sobre todo obras estratégicas que realmente puedan hacer que Santa Cruz sea una provincia de producción, tendiente a una industrialización, que pueda generar rápidamente puestos de trabajo, que se puedan recuperar los recursos”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, también salió a respaldar la iniciativa y aseguró que el financiamiento tendrá un destino específico y controlado. “Cada dólar que ingrese por este crédito tendrá una obra específica como destino“, sostuvo, y precisó que el Ejecutivo cuenta con un plan de obras que será incorporado como anexo al proyecto de ley.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 11 de junio de 2026.

Señaló que la propuesta busca autorizar al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones con el objetivo de financiar parcial o totalmente gastos de capital, programas de desarrollo y obras estratégicas para todas las localidades de Santa Cruz. Desde el Gobierno remarcaron que los recursos obtenidos no podrán destinarse a gastos corrientes ni de consumo, sino exclusivamente a inversiones y obras de infraestructura.

La tapa de La Opinión Austral del 4 de junio.

Mientras que la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger señaló que el Ejecutivo incorporó al proyecto las necesidades planteadas por los distintos municipios. “Estamos incorporando las obras que los intendentes necesitan“, sostuvo.

Más recientemente, durante la última reunión en la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, Verbes, junto el equipo del Ministerio de Economía, planteó que el endeudamiento no es contrario a los debates salariales, sino que son herramientas complementarias. También que la aprobación de este financiamiento permitirá al Poder Ejecutivo liberar partidas presupuestarias que hoy están retenidas para la obra pública y destinarlas directamente a la discusión paritaria con los trabajadores estatales.

“Nosotros estamos confiados en que (el proyecto) va a salir”.

EZEQUIEL VERBES

En cuanto a los planteos de los diputados de la oposición, desde el Poder Ejecutivo aclararon que se incorporará en el proyecto la creación de una Comisión de Seguimiento. “Nosotros estamos confiados en que va a salir, que se puede avanzar estratégicamente y poder acordar como siempre pide la gente y los gremios: tener previsibilidad. Esto lo que nos va a dar es previsibilidad, básicamente”, aseguró Verbes.

Verbes y su equipo económico en su paso por una de las comisiones de la Cámara de Diputados a explicar los alcances del proyecto de ley de financiamiento estratégico.

Al ser consultado sobre el margen técnico y legal que posee Santa Cruz para asumir un compromiso financiero de USD 600 millones, el ministro de Economía detalló que “la Provincia, por la Ley de Responsabilidad Fiscal, puede endeudarse hasta un 15% de los ingresos netos de coparticipación de municipios. Es decir, los municipios no se ven afectados en lo más mínimo. Es decir, de todos los ingresos netos de coparticipación municipal, representaría aproximadamente el 2,55% de la toma de deuda”, pormenorizó.

Bajo este análisis conceptual, Ezequiel Verbes descartó cualquier riesgo de default o compromisos asfixiantes para las próximas administraciones. “Claramente no se pone en riesgo el futuro de la provincia. Al contrario, justamente son políticas de Estado que vienen a resolver cuestiones que no se han resuelto antes”, enfatizó.

“No me voy a dejar extorsionar”

En el medio, el gobernador Claudio Vidal viene obteniendo mucho respaldo de intendentes, Concejos Deliberantes y comisiones de fomento, quienes remarcan la necesidad de dinamizar las economías locales con obra pública, algunas de las cuales no se pueden realizar con financiamiento propio.

Al respecto, el propio Vidal hizo referencia al proyecto de ley y a la oposición. En un video publicado la semana pasada, el gobernador enfatizó: “Ustedes tienen que saber que no me voy a dejar extorsionar”.

“Siempre voy a estar del lado de los trabajadores y creo que es momento de que todos actuemos con responsabilidad y pongamos por delante el bienestar de Santa Cruz”, manifestó Vidal.

“Las herramientas de financiamiento que hoy me niegan a mí desde la oposición, son las mismas que tuvieron los distintos gobiernos en los últimos 30 años”, afirmó. También recordó el endeudamiento en moneda extranjera del gobierno anterior, en el año 2016.

En esa línea recordó el rechazo al proyecto de emergencia económica impulsado por el Ejecutivo. “Presentamos un proyecto de ley de emergencia económica. La oposición nos dijo que no. Operó confundiendo a muchos gremialistas, sabiendo que esto perjudicaba una posible discusión salarial”, sostuvo.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 29 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

Al respecto, destacó que en este caso no es para gastos corrientes sino para obras de infraestructura. Entre los ejemplos mencionó la conexión de Gobernador Gregores y Puerto San Julián al sistema interconectado nacional y la construcción de un parque fotovoltaico en Pico Truncado.

“Esta vez planteamos algo distinto. Utilizar ese recurso económico para dotar de infraestructura la totalidad de nuestra provincia, con obras públicas, reactivando la mano de obra, reactivando el empleo y reactivando el movimiento económico”, explicó Vidal. “Esta herramienta, esta posibilidad que tenemos, hoy la oposición pone todos los palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar y que perjudican directamente a los trabajadores del estado”, afirmó en esa oportunidad.