Distrigas inauguró este viernes por la tarde la obra de refuerzo de gas sobre la avenida Asturias, que beneficiará a los barrios Virgen del Valle, Forestal, Servicios Públicos, entre otros sectores de la ciudad de Río Gallegos.

Los trabajos, realizados por la empresa Chimen Aike, concluyeron en tiempo récord y fue celebrado por autoridades del Gobierno Provincial, que durante la jornada recorrieron los trabajos ya concluidos.

El proyecto, con una inversión de $ 600 millones, incluyó la colocación de 2.000 metros de cañería de gas de 250 mm. Inició el pasado 20 de agosto y se concluyó en menos de 30 días, cuando tenía un plazo de obra previsto de 75.

Este refuerzo permitirá que los mencionados barrios no se vean afectados por la baja de presión cuando Distrigas comience a ampliar la red de gas en Río Gallegos, hasta tanto sea obtenida una nueva planta reguladora.

La recorrida por la obra fue encabezada por el jefe de Gabinete provincial, Daniel Álvarez, quien estuvo acompañado por el presidente de Distrigas, Marcelo De La Torre, entre otras autoridades. Junto a trabajadores, se encendió una llama que simboliza la concreción con éxito de la obra.

En ese marco, Álvarez brindó una conferencia de prensa de la que La Opinión Austral fue parte, y destacó el trabajo que viene realizando Distrigas para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas.

“Nosotros decíamos que si llegábamos al gobierno, íbamos a traer servicios y hoy hacerlo nos llena de satisfacción. Ver el trabajo de Distrigas llena de orgullo. Lo dice el gobernador Claudio Vidal permanentemente: Estamos para cumplir con obligaciones de un gobierno. No se trata de colgarnos laureles políticos, sino de cumplir. Estamos parados sobre petróleo, gas, oro y plata”.

Daniel Álvarez, jefe de Gabinete de Santa Cruz, en conferencia de prensa, con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

Consultado respecto a la rapidez con la que se finalizó la obra, Álvarez marcó que esto “habla mucho de la responsabilidad y del compromiso de presidente de Distrigas y de todo el equipo. Desde el primer día de gestión se están contagiando del positivismo y ganas de hacer cosas“.

En ese sentido, enfatizó que este tipo de concreciones hace que “la gente vuelva a creer en los gobiernos y en la clase política. Es necesario que volvamos a unir al pueblo en todo sentido. Hay gente de bien que quiere trabajar por los demás“.

Daniel Álvarez y Marcelo De La Torre, junto a otras autoridades y trabajadores, tras el encendido de la llama, en el lugar de la obra. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Tenemos un gobernador -agregó- que viene del trabajo y de pasar muchas necesidades de niño que no ha olvidado. Hoy conduce los destinos de la provincia de Santa Cruz y demuestra que cuando hay hombría y trabajo en conjunto, se muestra lo mejor de la política”, ponderó Daniel Álvarez al asegurar: “Que hoy haya trabajadores tomando decisiones en los lugares de mayor responsabilidad habla que se puede construir política de otro lugar“.

“Si hay algo que nos diferencia es que estamos en política por convicción y ganas de hacer cosas por los demás. No estamos por poder y no nos interesa, es efímero. Lo que no se nos va nunca en nosotros es ver un vecino contento de ver llegar los servicios en su casa“, añadió y concluyó: “Podemos construir una sociedad mejor y nuestro gobernador lo está demostrando”.