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La renuncia de la fiscal Natalia Estefanía Mercado quedó formalmente aceptada y fue publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz. La funcionaria dejará el cargo de Agente Fiscal de Primera Instancia en El Calafate a partir del 1° de octubre de 2026, para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria.

Mercado había sido designada mediante el Decreto N° 2838/25 y se desempeñó durante más de dos décadas al frente de la Fiscalía de Instrucción de la localidad. Su salida, que ya era considerada inminente dentro del Poder Judicial provincial, marcará además un cambio en el mecanismo para cubrir la vacante.

La próxima Fiscalía de Instrucción de El Calafate será, por primera vez, cubierta mediante un concurso público de antecedentes y oposición, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 3910, sancionada en 2024 y publicada en enero de 2025.

La normativa modificó el sistema de designación de fiscales, jueces y defensores en Santa Cruz. Hasta entonces, los fiscales eran designados directamente por el Poder Ejecutivo. Con el nuevo esquema, el Consejo de la Magistratura debe llevar adelante un proceso que contempla la inscripción de aspirantes, evaluación de antecedentes, examen de oposición y entrevista personal.

A partir de esos resultados se confecciona un orden de mérito y, una vez cumplidos los requisitos establecidos, el organismo eleva una terna al Poder Ejecutivo para la cobertura del cargo, respetando el orden de puntajes.

Dos décadas al frente de la Fiscalía

Natalia Mercado asumió como fiscal de El Calafate en 2005, cuando comenzó a funcionar la estructura judicial de Instrucción en la localidad. Su designación se produjo durante la gobernación de Sergio Acevedo y generó cuestionamientos por su vínculo familiar con Alicia Kirchner y Néstor Kirchner, quienes por entonces ocupaban cargos de relevancia en el Gobierno nacional.

Esa relación derivó en su apartamiento de determinadas causas y fue mencionada en cuestionamientos vinculados con otros expedientes. Durante sus más de 20 años de trayectoria en la Fiscalía de El Calafate, además, mantuvo un perfil público bajo y fue habitual su negativa a brindar entrevistas o declaraciones sobre causas de interés público.

La dependencia que encabezó tiene jurisdicción sobre el departamento Lago Argentino, incluyendo las localidades de Tres Lagos y El Chaltén.

Cambios en la Justicia de El Calafate

La salida de Mercado se produce en un contexto de modificaciones en la estructura judicial de la localidad. El juez de Instrucción Alberto Albarracín fue designado para integrar la Cámara Criminal con sede en Río Gallegos, por lo que también deberá ponerse en marcha el procedimiento para definir a su reemplazante.

En el caso de la Fiscalía, el concurso que se habilite para cubrir la vacante tendrá un carácter particular: será el primero para seleccionar a un fiscal de Instrucción de Santa Cruz bajo las nuevas reglas de la Ley 3910.

Hasta el momento, el Consejo de la Magistratura no difundió oficialmente la convocatoria para iniciar el concurso destinado a cubrir el cargo que quedará vacante desde octubre.