La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz, Iris Rasgido, se refirió a la amenaza de tiroteo que involucró a una alumna de 13 años del Colegio Secundario N° 25 de Río Gallegos y explicó las medidas adoptadas por las autoridades educativas. Según detalló, se activó el protocolo, se realizó la denuncia y se convocó a los padres.

“Se convocó a reunión a los padres de los estudiantes, se realizó la denuncia correspondiente y se determinó un formato institucional para poder garantizar la educación de la estudiante, pero también poder garantizar los cuidados de toda la comunidad”, explicó Rasgido en diálogo con La Opinión Austral y otros medios en Las Heras, en el marco del inicio de la entrega de zapatillas destinadas a estudiantes de escuelas públicas .

La situación se originó a partir de una amenaza difundida mediante una plataforma digital, que generó preocupación entre la comunidad educativa del establecimiento.

Iris Rasgido encabezó en Las Heras el inicio de la entrega de zapatillas destinadas a estudiantes de escuelas públicas de Santa Cruz. Foto: La Opinión Austral.

El abordaje del bullying y otras situaciones complejas

Consultada sobre un posible vínculo con situaciones de bullying, Rasgido señaló que estas problemáticas exceden el ámbito escolar y requieren una intervención que involucre a toda la ciudadanía.

“En realidad, no acontece únicamente en los establecimientos educativos, se da en términos de comunidad, de sociedad. Por eso, desde el Consejo Provincial de Educación, en el año 2025 se aprobó la Guía para el Abordaje de Situaciones Complejas, donde se integra de qué manera abordar el bullying y diferentes situaciones que se presentan en lo cotidiano en las escuelas”, precisó.

La titular del CPE destacó además una jornada realizada recientemente en la capital santacruceña, en la que participaron cerca de 900 estudiantes: “Convocamos a la construcción de una convivencia democrática”. Subrayó que, durante el encuentro, se trabajó sobre la manera en que las decisiones individuales pueden afectar a otras personas, el respeto frente a opiniones diferentes y los valores necesarios para una convivencia democrática.

“No solamente cómo abordarlas, sino cómo prevenirlas”

Rasgido indicó que los establecimientos cuentan con herramientas para actuar frente a situaciones complejas, aunque remarcó la importancia de trabajar también en la prevención.

“Nosotros tenemos un acuerdo, que es la guía de abordaje, y cada equipo de conducción, junto a directivos, trabaja en cada institución educativa de qué manera abordar estas situaciones. Pero no solamente de qué manera abordarlas, sino cómo trabajamos para prevenirlas”, afirmó.

Respecto de la familia de la adolescente, confirmó que fue convocada desde el comienzo de la intervención. “Una de las primeras acciones que se determinó fue convocar a los padres a una reunión. En el marco del protocolo se dan políticas de cuidado al resto de la comunidad educativa, pero también a los docentes. De eso se trata. Es la manera de avanzar”, concluyó.

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