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La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, destacó este lunes en Las Heras la entrega de miles de pares de zapatillas a estudiantes de escuelas públicas de Santa Cruz. El operativo comenzó en el Jardín N° 59 de dicha ciudad y continuará en otras localidades.

“En este momento, nos encontramos en el Jardín 55 de Las Heras, porque se inició la entrega de este recurso, que son las zapatillas que se dan en el marco de una política pública educativa que es EduActiva”, señaló Rasgido en diálogo con La Opinión Austral y otros medios.

La funcionaria precisó que la distribución se realiza a través de los equipos directivos, que posteriormente entregarán los pares a las familias. La iniciativa forma parte de EduActiva, un programa desarrollado junto al Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración que busca promover el deporte, la actividad física, la recreación y el juego.

En otro tramo de la entrevista, explicó: “Empezamos en el Jardín 59, ahora en el Jardín 55 y seguimos avanzando. La idea es tener entrega en todas las instituciones educativas en el día de hoy (lunes)”. El cronograma seguirá en Pico Truncado y la próxima semana llegará a Caleta Olivia.

Las zapatillas serán entregadas a las familias a través de los equipos directivos de las instituciones educativas. Foto: La Opinión Austral.

“Cuando se define a la educación como prioridad, es inversión”

Durante su visita, Rasgido vinculó el programa con las distintas acciones que lleva adelante la provincia en materia educativa, desde infraestructura hasta capacitación docente.

“Nosotros hablamos de transformación de la educación y hay una decisión política de nuestro gobernador, Claudio Vidal, de avanzar en todas las dimensiones de la educación, sea lo edilicio, en términos de políticas públicas muy fuertes, en términos pedagógicos o, en este caso, como EduActiva, donde se dan este tipo de acciones”, enfatizó.

En esa línea, afirmó: “De esto se trata: cuando se define a la educación como prioridad, es inversión. Inversión en términos de un programa como EduActiva, inversión en términos edilicios y también inversión en términos de formación docente”.

Asimismo, señaló que durante su recorrida por Las Heras visitó establecimientos educativos donde finalizaron obras y supervisó otros trabajos que continúan en ejecución.

24.000 familias inscriptas

La presidenta del CPE detalló que el programa registró 24.000 inscripciones en toda la provincia. En Las Heras se anotaron 2.234 familias, mientras que en Pico Truncado se prevé la distribución de 1.700 pares. En Caleta Olivia, en tanto, la cantidad supera las 4.500 familias.

El aporte de CGC

Rasgido también valoró el acompañamiento del sector privado y de las cooperadoras escolares para concretar la iniciativa: “Podemos hacer entrega de estos recursos porque, en el marco de la responsabilidad social empresarial, una operadora como CGC pudo avanzar con la compra de las zapatillas para que las podamos entregar en todas las instituciones educativas de la provincia”.

La funcionaria sostuvo que la articulación entre distintos sectores permite acompañar a las comunidades escolares. “Cuando Educación convoca a la transformación, se sumaron muchos sectores: los clubes, las empresas, el sector del sindicalismo y las asociaciones cooperadoras, que están presentes todos los días del año para acompañar a las comunidades educativas”, cerró.

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