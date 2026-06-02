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Oficialmente se lanzó la temporada de zafra del langostino en aguas nacionales y las expectativas para la provincia de Santa Cruz son sumamente positivas. A diferencia de los análisis previos sobre el escenario potencial en la región, el dato central que marca el inicio de este ciclo es que ya se registran los primeros desembarcos en los puertos santacruceños, confirmando un alentador nivel de abundancia del recurso.

El secretario de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenko, detalló en una entrevista con Radio LU12 AM680 que la apertura comprendió cuatro áreas: “Se dio la apertura de cuatro áreas, dos áreas en la zona norte y las dos áreas de la zona sur es la que a nosotros más nos interesa, que son la 15 y la 16“. En ese sector ya operan barcos tangoneros congeladores y fresqueros.

Klimenko precisó que en puerto Caleta Paula ya se concretó la primera descarga a través del buque Porto Velo II, el cual completó toda su carga en apenas un día y medio. Al respecto, el funcionario remarcó: “Eso significa que hay muy buena abundancia de langostino. Ya estaban Ya hablé con la gente de la de la empresa armadora, estuvo en la planta, me mandaron una foto de de la situación cómo vino ese langostino y la verdad que es muy prometedor“.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Sergio Klimenko. FOTO: GOBIERNO

En tanto, en Puerto Deseado ingresó el Tapeirón, un buque tangonero congelador de la empresa Vieira que se encuentra descargando las capturas obtenidas en la zona norte y en la subárea 15 de la zona sur. Respecto a la evolución del marisco, el secretario indicó que “donde mayor mayor captura es en en en la subárea 16, donde ahí está dando muy buen ritmo“, mientras que en la 15 “es un poquito más chico, así que el langostino sí que están dándole unos días de tiempo como para que pueda crecer un poco más y bueno, sea la mayor cantidad posible de L1 que es lo que más el mercado pide”.

Impacto económico

El inicio de la zafra representa una reactivación clave para la mano de obra local. Klimenko destacó la importancia de este movimiento para Puerto Deseado, localidad afectada el año pasado, a pesar de haber tenido una excelente temporada de calamar. Actualmente, Deseado se consolida como el tercer puerto en importancia de Argentina en volumen de descargas, registrando un incremento del 27% respecto al año anterior.

El impacto de la actividad excede las tareas directas en el muelle. El ingreso de los buques genera “genera tantos buques ingresando en ese puerto para derramar económicamente a toda la comunidad“. El funcionario detalló que el beneficio no se limita a “la misma gente de la estiva, el güinchero, el apuntador, el camionero, también se suma todos los víveres, todos los insumos, el gasto en el supermercado del marinero, el hotel, la comida“.

Klimenko precisó que en Puerto Caleta Paula ya se concretó la primera descarga a través del buque Porto Velo II, el cual completó toda su carga en apenas un día y medio.

Por su parte, Puerto Caleta Paula mantiene un ritmo sostenido que no se interrumpió durante el año, consolidado como el segundo puerto argentino en importancia para la descarga de merluza. A esta operatoria habitual se sumarán ahora los buques tangoneros fresqueros abocados al langostino. La permanencia de esta actividad estará sujeta a la disponibilidad del recurso en el área sur: “Una vez que vaya migrando o se vaya terminando esa abundancia en en en las zonas y subzonas del sur, eh bueno, ahí vamos a empezar a tener una pequeña merma en las descargas en los puertos provinciales, porque bueno, un tema de costos, de combustible y demás, bueno, buscan busca la mayor cercanía posible de puerto para poder descargar por los costos tan altos”.

El contraste con Chubut

El panorama en Santa Cruz se diferencia de la realidad que atraviesa la provincia de Chubut, donde el empresariado solicitó la declaración de la emergencia pesquera provincial ante el impacto de los costos y un conflicto gremial. Klimenko aclaró: “Puntualmente con respecto a Chubut, ellos están con un problema con la gente del SUPA, con los premios, no llegan a ponerse de acuerdo en los valores de la descarga por cajón. Ese problema no lo tenemos acá en Santa Cruz. Son valores que ya están preestablecidos, arreglados, así que nosotros no tenemos problema de descarga de buques“.

La ministra Nadia Ricci, el secretario de PEsca Sergio Klimenko, y el gobernador Claudio Vidal.

Ante la parálisis en la provincia vecina, el funcionario anticipó que “muchos buques que ya salieron o están por zarpar de los puertos de Chubut, están pensando, si no en estos próximos 2 días no arreglan la situación, van a venir a descargar al puerto Caleta Paula, a nuestro puerto”.

No obstante, las complejidades económicas afectan a toda la región. El secretario identificó al precio del combustible como “el talón de Aquiles de toda la parte productiva, todo lo que es logística, es el combustible y bueno, obviamente los costos operativos se han ido por las nubes“. Al tratarse de materias primas con valores fijados externamente, consideró que “el precio de del del langostino o de la merluza no la ponemos nosotros acá en Argentina, es un precio internacional y al tener el dólar en los valores que están ahora, no estamos siendo muy competitivos a nivel internacional. Por eso también hablan de eh emergencia económica”.