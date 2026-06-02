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La participación de la Unión Docentes Argentinos (UDA) en la próxima paritaria docente continúa generando repercusiones en Santa Cruz. Luego de que ADOSAC rechazara formalmente la incorporación del gremio a la mesa de negociación salarial, desde la entidad sindical confirmaron que estarán presentes en el encuentro convocado por el Gobierno provincial para el próximo 8 de junio.

La controversia se originó días atrás, cuando La Opinión Austral reveló en exclusiva que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social había convocado a UDA para participar de la negociación junto a ADOSAC y AMET, una novedad que modificó el escenario habitual de las discusiones salariales del sector educativo.

Exclusivo: la convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia al gremio UDA.

UDA ratificó su participación

En diálogo con LU12 AM680 , uno de los delegados normalizadores de UDA para Santa Cruz, Felipe Villar, confirmó que el sindicato concurrirá a la reunión mientras no exista una comunicación oficial que disponga lo contrario.

“Fuimos convocados para participar de la paritaria mediante una cédula enviada por el Ministerio y confirmamos nuestra participación en la mesa”, señaló.

El dirigente explicó que la organización tomó conocimiento de la presentación realizada por ADOSAC para impedir su participación, aunque aclaró que hasta el momento no recibieron ninguna notificación oficial sobre una eventual exclusión.

“Entendemos que hicieron una presentación para que nuestra entidad no concurra, pero todavía no fuimos comunicados oficialmente de ninguna decisión en ese sentido”, sostuvo.

De esta manera, la organización ratificó que, hasta hoy, mantiene prevista su asistencia a la reunión salarial convocada para el lunes 8 de junio en Río Gallegos.

El origen de la presencia de UDA en Santa Cruz

Villar explicó que la participación de UDA en la provincia forma parte de una decisión adoptada por la conducción nacional del gremio, encabezada por Sergio Romero, con el objetivo de recuperar presencia institucional en distintas jurisdicciones del país.

Según detalló, el sindicato tuvo actividad en Santa Cruz durante la época de las escuelas nacionales y posteriormente fue perdiendo participación cuando los establecimientos educativos fueron transferidos a la órbita provincial.

“Desde principios de este año recibimos la directiva de volver a trabajar en Santa Cruz. UDA es una entidad nacional que históricamente estuvo presente en la provincia y ahora decidió retomar su actividad”, indicó.

Asimismo, señaló que durante los últimos meses avanzaron con los trámites administrativos y legales necesarios para recuperar representación formal y solicitar participación en los distintos espacios de discusión vinculados al sector educativo.

Afiliados en distintas localidades

Uno de los principales cuestionamientos formulados por ADOSAC apunta a la representatividad del gremio dentro de Santa Cruz.

Consultado sobre este aspecto, Villar aseguró que UDA posee afiliados en diversas localidades de la provincia.

“Tenemos afiliados en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio”, afirmó.

No obstante, reconoció que actualmente la organización no cuenta con una sede física propia en territorio santacruceño y que, por el momento, la representación institucional estará a cargo de los delegados normalizadores designados desde Chubut.

La respuesta a las críticas de ADOSAC

La incorporación de UDA fue rechazada por ADOSAC durante el Congreso Provincial realizado este fin de semana.

El sindicato docente sostuvo que la convocatoria responde a una maniobra impulsada por el Gobierno provincial para influir en las negociaciones salariales y aseguró que la organización no posee representatividad real dentro de las escuelas santacruceñas.

Frente a esas acusaciones, Villar rechazó cualquier vinculación política con la administración provincial. “Somos un gremio nacional. No estamos alineados a ningún partido político ni a ningún gobierno”, afirmó.

Además, evitó polemizar con otras organizaciones sindicales y señaló que la prioridad de UDA será defender los intereses de los trabajadores de la educación.

“Nosotros no hablamos de otras entidades sindicales. Vamos a participar para plantear las necesidades que tienen hoy los docentes”, manifestó.

Qué propondrá UDA en la paritaria

Respecto de los reclamos que llevarán a la negociación salarial, Villar indicó que la principal preocupación del sindicato está vinculada con la situación económica que atraviesa el sector docente.

Según explicó, uno de los objetivos centrales será impulsar una recuperación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

“Una de las primeras posturas que nos plantearon nuestros afiliados es la necesidad de recuperar el salario y avanzar en incrementos que permitan mejorar la situación de los docentes”, sostuvo.

La reunión paritaria del próximo 8 de junio se desarrollará en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y los gremios docentes. Mientras ADOSAC resolvió asistir sin medidas de fuerza a la negociación, mantiene sus cuestionamientos a la participación de UDA y advirtió que podría retomar el plan de lucha si se concretan descuentos salariales por los días de paro realizados durante los últimos meses.