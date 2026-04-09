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Este jueves tomó estado parlamentario un proyecto de ley para establecer un nuevo Código Electoral en la provincia, con el objetivo de modernizar y unificar el sistema vigente, garantizando “mayor transparencia”, “equidad y calidad institucional” en los procesos democráticos.

La iniciativa regula de manera integral las elecciones provinciales, municipales y de comisiones de fomento, abarcando desde la conformación del padrón hasta la proclamación de autoridades electas, incluyendo además el régimen de campaña y sanciones.

Entre los principales cambios, se destaca la implementación de la Boleta Única de Sufragio como único instrumento válido para votar. Según el texto, “Establécese la Boleta Única de Sufragio como único instrumento de sufragio para elecciones provinciales, municipales y de Comisiones de Fomento”, lo que elimina el uso de boletas partidarias tradicionales.

Diputado Mario Piero Boffi, autor del proyecto de ley. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El proyecto lleva la firma de los diputados Piero Boffi, Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez, y deberá ser debatido en la Cámara de Diputados de la provincia, junto al resto de los proyectos presentados hasta el momento. Cabe recordar que desde el 31 de diciembre del 2025 la provincia de Santa Cruz se encuentra nuevamente sin un sistema de votación propio, al vencer la Ley Electoral Provincial Transitoria N°3929 sancionada por la Cámara de Diputados, luego del fallecimiento del comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga. La nueva ley electoral debe ser sancionada este año, antes de los comicios del 2027.

Argumentos

En los fundamentos, los autores sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la transparencia y evitar prácticas que distorsionen la voluntad popular. En ese sentido, remarcan que “el presente proyecto tiene por objeto establecer un régimen electoral integral, moderno, claro y estable para la provincia de Santa Cruz”.

Asimismo, el proyecto reafirma la eliminación de la Ley de Lemas, al señalar que ese sistema generaba distorsiones en la representación. En el documento se indica que “ese mecanismo generaba una evidente distorsión de la voluntad popular, porque permitía que el sufragio emitido a favor de una persona terminara favoreciendo a otra distinta”.

Las próximas elecciones se realizarán en 2027.

En esa línea, la iniciativa establece de manera expresa la prohibición de volver a implementar mecanismos similares. El articulado determina la “inaplicabilidad de cualquier sistema de sumatoria de votos por lemas o sublemas y/o colectoras en todo el territorio provincial”, consolidando así un cambio estructural en el sistema electoral santacruceño.

Debates

Otro de los ejes centrales es la incorporación de debates públicos obligatorios entre candidatos. El proyecto dispone que deberán realizarse instancias de debate tanto para aspirantes a la Gobernación como a intendencias. Según los fundamentos, esta herramienta busca elevar la calidad democrática, ya que “el debate obliga a los candidatos a exponer sus posiciones frente a la ciudadanía, promueve un electorado mejor informado e incrementa la transparencia del proceso”.

“El debate obliga a los candidatos a exponer sus posiciones frente a la ciudadanía”.

Proyecto de ley.

El texto también introduce la paridad de género en listas para cargos colegiados, regula la fiscalización partidaria y crea un régimen sancionatorio con multas económicas para infracciones electorales. Entre otras medidas, se establece un Registro Provincial de Infractores Electorales y una unidad de multa vinculada al precio del gasoil.

En cuanto al proceso de votación, se mantienen principios como el carácter universal, secreto y obligatorio del sufragio. El proyecto subraya que “el sufragio es universal, igual, secreto, libre, obligatorio, personal e indelegable”, garantizando además condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Finalmente, los autores destacan que la iniciativa responde a la necesidad de contar con un marco normativo unificado y actualizado. En ese sentido, concluyen que “este proyecto representa una herramienta normativa indispensable para mejorar la calidad de la representación política en la provincia de Santa Cruz”.