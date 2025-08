Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los tiempos electorales ya están en marcha. Aunque a la mayoría de los argentinos los apremian otro tipo de ocupaciones, los referentes de los distintos partidos ya diseñan la arquitectura política de cara al domingo 26 de octubre, fecha de los comicios nacionales. En la provincia de Santa Cruz, esas elecciones serán las únicas este año ya que las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) están suspendidas. Sin embargo, los tiempos apremian ya que esta semana deberá presentarse la conformación de los frentes electorales (7 de agosto). En tanto, la presentación de las listas de candidatos también serán en agosto, pero el día 17.

Frentes y candidatos

Santa Cruz renueva este año tres diputados nacionales, cuyas bancas están al día de la fecha en manos de Sergio Acevedo (reemplazó a Claudio Vidal cuando asumió como gobernador); Roxana Reyes (UCR) y Gustavo González (Unión por la Patria). En cuanto al frente electoral “Por Santa Cruz“, compuesto por el partido SER, Encuentro Ciudadano, el PRO y ahora también la UCR, definirá en los próximos días cómo quedará conformada la lista. Se descuenta que la encabece un referente del partido del gobernador Vidal.

Algunos de los nombres con los que se viene especulando hace meses son los del presidente de SER, Hernán Elorrieta, y el actual jefe de gabinetes, Daniel Álvarez, entre otros. La UCR que responde al vicegobernador Fabián Leguizamón ya oficializó a Gisella Martínez como la candidata por ese espacio, aunque aún no fue definida el lugar que ocupará en la lista.

La principal fuerza opositora provincial, el Peronismo, ya decidió que irá a la reunión del frente electoral “Unión por la Patria” con dos congresales: Pamela Pessoa y Héctor Vidal con el objetivo que el candidato que encabece la lista sea del Partido Justicialista. A ese frente lo componen sectores como el PJ, Partido de la Victoria, Kolina y Unidad Popular, entre otros.

La Opinión Austral pudo saber que esta semana se reunirán esos sectores para definir el nombre del frente electoral. A nivel nacional ese sector podría comenzar a llamarse “Fuerza Patria“.

En cuanto a los candidatos/as, la CGT (Confederación General del Trabajo) propuso que sea el líder de los camioneros Sergio Sarmiento. Semanas atrás sonó fuerte el nombre del intendente de Río Turbio, Darío Menna. Los secretarios del gabinete de Pablo Grasso, Gonzalo Chute y Diego Robles, también aparecieron en el radar. Hasta ahora nadie se apresura a darlos. “Que el candidato sea el que elija la mayoría. Pero tiene que ser alguien que represente y se la juegue”, aseguró Grasso este sábado desde Río Turbio.

Por otro lado, el tercer sector que irrumpió en la escena política en todo el país es La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. En Santa Cruz hicieron una excelente elección en 2023 y, en caso de que obtengan un acompañamiento similar en octubre, tendrán una banca asegurada. El candidato: Jairo Guzmán.

Hasta ahora no trascendió qué harán los “radicales díscolos” que no quisieron sumarse a “Por Santa Cruz”. A esta fecha, es más probable que “dejen pasar“ la elección o terminen decantando en el oficialismo de a poco y silbando bajito. Aparece un sector, el del ARI con Pedro Muñoz a la cabeza, que iría también por una banca y no se descarta que se sume algún “boina blanca” desencantado.

Santa Cruz votará con este sistema en las legislativas del 26 octubre.

Plazos

Como anticipamos, el próximo jueves 7 de agosto vencerá el plazo legal para la inscripción de alianzas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

De esta manera finalizará el período habilitado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para la presentación de frentes, un paso clave para definir el mapa de coaliciones que competirán en los comicios, señaló Noticias Argentinas.

Luego de que se definiera la composición de los espacios políticos, la siguiente fecha relevante del cronograma será el 17 de agosto, cuando cerrará la presentación de listas de candidatos ante las juntas partidarias. Una vez que queden aprobadas las nóminas iniciará formalmente la campaña electoral el 27 del mismo mes.

Boleta única

Cabe recordar que meses atrás el Congreso Argentino aprobó una reforma histórica que modifica la manera en que se votará en las futuras elecciones: la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Este cambio estructural, que afectará tanto a los comicios legislativos de 2025 como a la elección presidencial de 2027, se instaló de lleno en la agenda pública. Santa Cruz votará con este sistema en las legislativas del 26 octubre.