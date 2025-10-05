Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de un comunicado que lleva la firma de su presidente, Hernán Elorrieta, SER Santa Cruz se pronunció de cara a la sesión extraordinaria que este lunes tratará el proyecto para restituir en su cargo al exprocurador Eduardo Sosa.

Eduardo Sosa, exprocurador de Santa Cruz. FOTO: HORACIO CÓRDOBA/LA NACIÓN

“El Mañana en sesión extraordinaria Santa Cruz da un paso más para terminar con la corrupción”, advirtieron desde el espacio del gobernador Claudio Vidal, al señalar que no se trata solo de devolverle su lugar a un hombre injustamente desplazado. Se trata de reparar una herida profunda en la institución institucional de la provincia y de ponerle fin a una de las páginas más oscuras de la corrupción política y judicial en Santa Cruz“.

En ese sentido, marcaron que “desde hace más de tres décadas el kirchnerismo usó la justicia para garantizar su impunidad, proteger a los propios y perseguir a los que se atrevían a pensar distinto” y que “el caso Sosa fue el símbolo de esa decadencia, una justicia funcional a la corrupción y que persiguió a los que no pensaban igual”.

“Es un mensaje claro de que en Santa Cruz se tiene que terminar el tiempo de la impunidad que tanto protegen los Basanta, los Bersanelli y tantos otros que han corrompido todo el sistema para protegerse. Apoyamos la decisión del gobernador Claudio Vidal de ponerle fin a la impunidad”, enfatizaron y agregaron: “Mañana en la Cámara de Diputados, Santa Cruz debe dar un paso más en la lucha contra la corrupción histórica y un paso más hacia una provincia libre y justa”.

Leé más notas de La Opinión Austral