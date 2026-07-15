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La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) elevará una queja formal contra Transener tras el extenso corte de energía que afectó durante varias horas a las principales localidades del sur santacruceño. Así lo confirmó este martes en Radio LU12 AM680 el presidente del organismo, Matías Cortijo, quien aseguró que ya trabaja junto al equipo jurídico de la empresa para avanzar con la presentación.

“Sí, eso lo vamos a hacer. Estoy trabajando con los abogados que tenemos acá en la empresa“, respondió Cortijo al ser consultado sobre si se impulsará un reclamo formal tanto contra la transportista de energía como ante los organismos nacionales competentes.

“No nos hacemos cargo del transporte”, aclaró Cortijo. En la foto, el interconectado nacional.

La definición llegó luego de una jornada marcada por el apagón provocado por una falla en el sistema de transporte eléctrico de alta tensión, que obligó a poner en marcha el plan de contingencia provincial para abastecer parcialmente a las ciudades afectadas.

Cómo se produjo la falla

Durante una entrevista con Radio LU12 AM680, Cortijo explicó que Servicios Públicos no opera las líneas de transporte de alta tensión, sino que actúa como empresa distribuidora.

En ese sentido, detalló que la energía es adquirida a la empresa nacional CAMMESA y llega a la provincia a través del Sistema Argentino de Interconexión, cuya operación está a cargo de distintas transportistas. “Nosotros recibimos la energía en las estaciones transformadoras de cada localidad. No nos hacemos cargo del transporte“, aclaró.

El gobierno provincial responsabilizó a Transener por la caída del servicio eléctrico en el sur de Santa Cruz.

Según indicó, el inconveniente se produjo en el tramo comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena y La Esperanza, donde inicialmente se creyó que existía una falla sobre la línea de alta tensión.

Sin embargo, tras varios intentos fallidos de reconexión, finalmente se determinó que el desperfecto se encontraba en uno de los transformadores de la estación transformadora de Piedra Buena, situación que permitió normalizar el servicio una vez que el equipo fue retirado de funcionamiento.

“El problema que tuvieron fue no tener la capacidad técnica para identificar esta falla“, cuestionó el titular de SPSE.

El plan de contingencia

Asimismo, puntualizó que mientras Transener y los operadores del sistema buscaban el origen del desperfecto, Servicios Públicos activó el protocolo previsto para este tipo de emergencias.

Entre las medidas adoptadas, se puso en funcionamiento la generación de respaldo, se coordinó el abastecimiento de gas para la central de Río Chico y se implementó un esquema de cortes rotativos en Río Gallegos para preservar el suministro y evitar un colapso total del sistema.

En la foto, la planta transformadora de Río Gallegos.

Además, Cortijo reveló que incluso personal de SPSE fue enviado a colaborar con los equipos técnicos, pese a que la falla no correspondía a su área de competencia.

Inversiones pendientes

Durante la entrevista, el presidente de Servicios Públicos sostuvo que el episodio volvió a poner de manifiesto la necesidad de contar con mayor generación eléctrica propia en la zona sur de Santa Cruz.

En ese marco, recordó que la usina de Río Turbio fue construida pero nunca entró plenamente en funcionamiento, y aseguró que su puesta en marcha permitiría afrontar contingencias como la ocurrida este lunes sin afectar a miles de usuarios.

“Si la usina estuviera funcionando, esto prácticamente no se habría sentido“, afirmó a “La Decana”, en un claro cuestionamiento a gobiernos anteriores.

La función de Transener consiste en transportar la electricidad desde las centrales generadoras hacia las distribuidoras provinciales.

También anticipó que SPSE evalúa la compra de un grupo electrógeno de gran capacidad para El Calafate, con una inversión estimada en 500 mil dólares, destinado a garantizar el funcionamiento de las bombas del sistema de agua potable durante futuras emergencias.

Por otra parte, señaló que el organismo trabaja junto a Camuzzi para eliminar las restricciones existentes en el transporte de gas hacia Río Gallegos, una limitación que también condicionó la capacidad de generación durante la contingencia.

Mientras tanto, la empresa provincial avanzará con la presentación formal contra Transener, con el objetivo de que se investiguen las responsabilidades por el prolongado corte que dejó sin energía a gran parte del sur de Santa Cruz.