Subasta de viviendas del Procrear: ¿Qué pasará con las casas y departamentos de Río Gallegos?

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en la disolución definitiva del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La medida, formalizada mediante la Resolución 396/2025 del Ministerio de Economía, dispone la subasta pública electrónica de las propiedades que no fueron adjudicadas o permanecen inconclusas.

Las subastas se realizarán a través de la plataforma SUBAST.AR, un sistema digital aprobado por el Decreto 29/18 para las ventas del Estado Nacional. La Secretaría de Obras Públicas sostiene que este mecanismo “garantiza la eficiencia, la transparencia y la concurrencia de interesados”, permitiendo una mayor participación de oferentes.

Deterioro. Los edificios fueron terminados pero el paso del tiempo dejó marcas. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La disolución del ProCreAr había sido decretada en noviembre de 2024 mediante el Decreto 1018/24, pero recién se reglamentó en junio de 2025 con la Resolución 764/2025, que estableció los procedimientos para liquidar el fondo y transferir los créditos vigentes al Banco Hipotecario. Según el Gobierno, el programa representaba “una pesada carga para las finanzas públicas” y debía ceder su lugar al sistema bancario comercial.

Qué bienes se subastarán

Las subastas se centrarán en los inmuebles con contratos de obra ejecutados total o parcialmente durante la vigencia del fondo. El objetivo es recuperar recursos para cubrir deudas del programa.

En cambio, los terrenos o construcciones que no estuvieron alcanzados por contratos de obra activos fueron transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por lo que no formarán parte del proceso de remate.

El perímetro de las 86 viviendas del Procrear para que no haya robos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El Tribunal de Tasaciones de la Nación será el encargado de fijar el precio base de cada propiedad, mientras que las subastas se desarrollarán de manera completamente virtual. Los interesados deberán inscribirse en la plataforma, constituir domicilio legal y electrónico en el país y presentar la documentación exigida en los pliegos.

Qué pasa con los créditos y las viviendas en construcción

La resolución nacional no altera la situación de los beneficiarios que ya cuentan con créditos activos: el Banco Hipotecario continuará administrándolos con las mismas condiciones. En tanto, las viviendas en construcción o sin entregar podrán ser transferidas a provincias, municipios o al sector privado para su finalización.

Esta disposición abre una incógnita sobre el destino de los desarrollos que permanecen sin una resolución con las empresas constructoras, como el caso del barrio ProCreAr de Río Gallegos, donde 86 viviendas multifamiliares están en etapa de terminación pero aún no fueron entregadas.

Procrear en Río Gallegos: 86 viviendas sin definición

En este contexto, las viviendas del barrio ProCreAr de Río Gallegos, que forman parte de las últimas etapas del desarrollo, quedaron en una situación de incertidumbre. Son 86 unidades multifamiliares distribuidas en 42 viviendas de un dormitorio, 24 de dos dormitorios (incluidas cuatro adaptadas para personas con movilidad reducida) y 20 de tres dormitorios. La superficie total supera los 6.900 metros cuadrados, con una inversión original de 483 millones de pesos y que habría generado 258 puestos de trabajo.

La empresa Proalsa fue adjudicataria en noviembre de 2021 con un plazo de obra de 18 meses. Sin embargo, más de tres años después, aún no logró entregar las llaves al Banco Hipotecario, entidad que debía recibir la finalización de obra. En los próximos días viajarán representantes para intentar cerrar la locación, ya que afrontan gastos de mantenimiento y seguridad mientras las construcciones permanecen vacías y expuestas al deterioro por el clima patagónico.

En caso de que queden inconclusas, desde el Gobierno provincial entienden que todas las obras inconclusas entrarían en una negociación nacional más amplia, que implicaría otras obras que Nación paralizó en Santa Cruz. Sin embargo, advierte que “cuando se certifica un 80% de avance después de tanto tiempo, ese 80% puede convertirse en un 60% por el deterioro”, como un predio de viviendas en Tres Lagos que prácticamente fue arrasado por un temporal.

Mientras tanto, el resto del barrio ProCreAr de Río Gallegos —unas 440 viviendas construidas por la empresa Esuco entre 2014 y 2020— fue entregado y está totalmente habitado. “No hay ningún departamento sin entregar. De punta a punta, todo el barrio está ocupado”, confirmó Iván Paillán, presidente de la junta vecinal, en diálogo con La Opinión Austral.

Lotes con Servicios I y II marcados en azul. El triángulo del Desarrollo urbanístico con las 2 manzanas que luego construyó Proalsa.

Paillán explicó que las obras de Proalsa “se dejaron hace más de un año” y que el obrador fue retirado recientemente. “A los de seguridad los vemos en uno de los departamentos acovachados, pero no hay movimiento de trabajo”, dijo.

Los vecinos también reclaman por el cerco perimetral que rodea la zona sin concluir, lo que los obliga a hacer “hasta cinco cuadras más para salir del barrio”, según detalló el referente vecinal.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Las dos manzanas donde se ubican las viviendas de Proalsa forman parte del predio original del ProCreAr, que además incluye los proyectos Lotes con Servicios 1 y 2, con cerca de 500 terrenos, uno detrás del Centro de Medicina Nuclear y el otro hacia el sur.

Por ahora, el futuro de las 86 viviendas sigue indefinido. El Gobierno Nacional no confirmó si formarán parte del proceso de subasta o si serán transferidas a la Provincia para su finalización. Hasta que eso ocurra, las construcciones permanecen cercadas, vacías y en espera de una decisión.