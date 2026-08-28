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Santino Álvarez, un niño de 11 años de Río Gallegos, se acercó días atrás al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para pedirle arcos de fútbol para jugar con sus amigos. La respuesta fue rápida: los arcos ya fueron colocados y la cancha del sector Salgado, en la zona de San Benito, comenzó a transformarse en un espacio de encuentro para los chicos del barrio.

“El viernes, mientras entregábamos viviendas, Santino se acercó porque quería un arco para jugar al fútbol con sus amigos. Ayer volvimos, llevamos los arcos y los colocamos en la cancha”, contó Vidal.

El gobernador además anticipó que, cuando mejore el tiempo, regresarán para continuar con los trabajos y mejorar por completo el lugar.

Santino junto a su familia, al recibir pelotas y los arcos de fútbol antes de su instalación en la cancha del barrio.

Gastón Álvarez, padre de Santino, contó que la iniciativa fue completamente de su hijo.

“Fue todo él solito, la idea, el acercarse, y después vino todo lo hermoso que pasamos gracias al gobernador, que lo escuchó”, destacó en una entrevista que fue recompartida por la Secretaria de Medios de Santa Cruz.

Según relató, Santino decidió acercarse a Vidal cuando supo que estaba cerca de su casa participando de una entrega de viviendas. El pedido fue realizado un viernes y pocos días después comenzaron los trabajos.

Claudio Vidal ayudó a instalar los arcos de fútbol en la cancha del barrio San Benito.

“Fue tiempo récord y por eso todavía estamos medio en shock. A Santi le ha costado dormir por una cuestión de felicidad”, contó Gastón.

Un espacio para todo el barrio

El objetivo no es solamente que Santino pueda jugar con sus amigos. Actualmente, entre 10 y 15 chicos suelen reunirse en el lugar, por lo que la cancha será utilizada por todo el barrio.

“Si bien lo pidió Santino y lo gestionó él, esto va a crecer a futuro y es la posibilidad para un montón de niños y para las generaciones que vengan”, sostuvo su padre.

En agradecimiento por la instalación de los arcos, los vecinos compartieron tortas fritas y chocolate con el gobernador Claudio Vidal y su equipo.

Entre los próximos proyectos aparecen la posibilidad de realizar un contrapiso, sumar césped, árboles, mesas e iluminación.

Santino, por su parte, agradeció al gobernador y a su equipo: “Muy agradecido de corazón, estoy muy feliz”.

Así, un pedido sencillo de un niño de 11 años se convirtió en el primer paso para crear un nuevo espacio deportivo y recreativo para los chicos y las familias de este sector de Río Gallegos.