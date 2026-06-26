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La previa del Foro Austral de La Libertad estuvo marcada por momentos de tensión y enfrentamientos en el ingreso al salón de eventos donde se desarrolla la actividad. Durante la etapa de acreditación, manifestantes arrojaron huevos contra dirigentes y militantes libertarios, mientras se registraron insultos, empujones y una agresión contra un fotógrafo de La Opinión Austral.

El equipo periodístico de La Opinión Austral y LU12 AM680 transmitió en vivo desde el lugar y registró el momento en el que un grupo de manifestantes comenzó a lanzar huevos hacia las personas que ingresaban al evento. La situación obligó a reforzar el operativo de seguridad, con presencia de efectivos de Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El ingreso se encontraba vallado y, durante los incidentes, algunos manifestantes intentaron acercarse a la zona de acceso, generándose momentos de tensión con quienes participaban del foro. En medio del cruce, también se denunció una agresión contra trabajadores de prensa: El fotógrafo y camarógrafo de La Opinión Austral, Leandro Franco, fue atacado mientras realizaba la cobertura de los hechos. Además, otros integrantes de la prensa quedaron expuestos a los momentos de violencia registrados en el lugar.

Desde el lugar se observó a referentes de La Libertad Avanza intentando contener la situación detrás de las vallas, mientras continuaban los insultos y el lanzamiento de huevos contra el ingreso al salón.

Posteriormente, mientras el periodista Juan Suárez realizaba una entrevista a Gladys Montiel, directora de Anses Zona Sur, le arrojaron bolsas de residuos.

Durante el ingreso de los aisistentes se produjeron empujones y algunos enfrentamientos que llegaron a incluir golpes de puño entre manifestantes y militantes libertarios. Con el correr de los minutos, el personal de seguridad se acercó al vallado para reforzar la contención y evitar nuevos cruces.

Las paredes y vidrios del salón quedaron con restos de los huevos arrojados durante los primeros momentos de la protesta, mientras continuaba el ingreso de dirigentes y legisladores invitados al encuentro.

La palabra de Giovany Albea tras los incidentes

El referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Giovany Albea, cuestionó los hechos y aseguró que el objetivo del encuentro era debatir ideas.

“Es una pena que en un foro donde venimos a debatir ideas, donde la gente podía venir tranquila, tengamos este tipo de situaciones. Vinieron a tirar huevos y a violentar”, expresó durante la entrevista.

Y agregó: “Es una pena que en Santa Cruz tengamos este tipo de gente. Por suerte tenemos un equipo que no va a aflojar y en 2027 vamos a ganar la provincia, vamos a ganar el muncipio y a todos estos ñoquis los vamos a sacar a patadas”.

Albea confirmó que hubo golpes durante los incidentes, aunque sostuvo que no se registraron personas heridas de gravedad. Además, destacó que el espacio libertario continuará con sus actividades políticas en la provincia.

Uno de los manifestantes, identificado como Víctor Quiñones, habló con la prensa y explicó que la protesta estaba relacionada con cuestionamientos al Gobierno nacional y a los referentes libertarios.

“Hay un descontento por las decisiones que toman en el Congreso, por los recortes y por situaciones que afectan a jubilados y personas con discapacidad”, manifestó.

Si bien afirmó no coincidir con la violencia, sostuvo que la presencia del foro generó malestar entre algunos sectores que se acercaron a expresar su rechazo.

Minutos después de los primeros incidentes, nuevas columnas de manifestantes pertenecientes al Partido Obrero y al MST se hicieron presentes en las inmediaciones del salón de eventos para expresar su rechazo al desarrollo del Foro Austral de La Libertad Avanza.

Columnas del Partido Obrero y del MST se acercaron al lugar para manifestarse

En un primer momento, la protesta se desarrolló de manera pacífica, con cánticos y reclamos frente al operativo de seguridad dispuesto en el lugar. Sin embargo, con el correr de los minutos, algunos manifestantes avanzaron sobre el vallado de contención y terminaron derribando parte de las vallas instaladas en el ingreso.

Ante esta situación, personal de Gendarmería Nacional se desplegó en la zona para reforzar la seguridad, custodiar el perímetro y acompañar a los legisladores y referentes libertarios que continuaban llegando al encuentro.

El Foro Austral de La Libertad Avanza comenzó con un fuerte operativo de seguridad

El encuentro reunió a dirigentes libertarios de distintos puntos del país y contó con la presencia de legisladores nacionales y referentes del espacio. La actividad se desarrolla en Río Gallegos, donde La Libertad Avanza busca consolidar su estructura política con miras a las próximas elecciones.

Los incidentes ocurrieron antes del inicio formal del foro, durante la acreditación de los asistentes, y generaron un clima de tensión entre manifestantes, militantes y fuerzas de seguridad.