En medio de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la justicia tras el fallo del juez Civil Marcelo Bersanelli que frenó el análisis de las ternas enviadas a la Cámara de Diputados para cubrir cuatro lugares en el Tribunal Superior de Justicia, este lunes la comisión donde podría haber comenzado su tratamiento pasó a un cuarto intermedio para el martes a las 17:00.

A poco de comenzar el debate en Asuntos Constitucionales, el diputado Javier Jara (Por Santa Cruz) pidió la palabra para solicitar el cuarto intermedio ante la sorpresa de los legisladores Eloy Echazú y Lorena Ponce (Unión por la Patria). La votación pasó el temario para el martes con las manos del propio Jara, Pedro Luxen, Adriana Nieto y Pedro Muñoz.

La sanción de la ley que propició que se incremente de 5 a 9 la cantidad de vocales quedó enredada en un amparo presentado por el gremio de los Judiciales Provinciales, sujeta además a una serie de medidas cautelares, una de las cuales es el impedimento para que se avance en las ternas por el plazo de 10 días.

Sin embargo, durante el fin de semana el oficialismo de “Por Santa Cruz” dio muestras de no querer acatar el fallo. “Los diputados tenemos la obligación de no acatar el fallo del juez Bersanelli”, manifestó el jefe del bloque de esa bancada, Pedro Luxen. Agregó que era “un fallo gravísimo”, porque “está atentando contra dos poderes del Estado”. Y señaló: “Si nosotros acatamos esto tenemos que cerrar la Legislatura, darle la llave al doctor Bersanelli”.

En ese mismo tono, hasta el propio gobernador Claudio Vidal realizó una grave denuncia, responsabilizando al kirchnerismo por el fallo. “Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta (vocal del TSJ) y Marcelo Bersanelli (juez de Instrucción), ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz”, afirmó y hasta nombró la frase “intervención federal” de la justicia. El gobernador Claudio Vidal y el diputado pedro Luxen, duros con el kirchnerismo por el fallo de Bersanelli. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Fue en ese marco en el que también la oposición dijo lo suyo. “Me gustaría saber qué opinan los ternados al Tribunal Superior de Justicia por el llamado a desconocer resoluciones judiciales”, manifestó el secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute. Habló de una “reacción irreflexiva, impulsiva, fuera de contexto, del gobernador y los diputados de SER, no es sana”, dijo.

“A espaldas de la gente”

Así las cosas, este lunes también se refirieron a la disputa político-judicial desde la UCR Comité Provincia, sector que no se integró a la alianza armada por un sector del radicalismo con el frente electoral “Provincias Unidas Por Santa Cruz” del gobernador Vidal.

En un extenso comunicado, cuestionaron la forma en la que se eligieron las ternas. Encabezada por el presidente del Comité Provincia, Daniel Roquel, desde la UCR manifestaron su “profunda preocupación” por la forma en que el gobernador “avanza en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, de cinco a nueve miembros”.

Recordaron que la Constitución habilita al gobernador a impulsar cambios en la composición del máximo órgano judicial, pero advirtieron que “la legitimidad, la imparcialidad y la participación ciudadana son condiciones mínimas para preservar la confianza pública”.

Según el radicalismo, el Ejecutivo provincial presentó a la Legislatura cuatro ternas cerradas, sin convocatoria abierta ni publicación de antecedentes, sin plazos claros y sin instancias para observaciones o impugnaciones ciudadanas. “Se trata de un mecanismo opaco, a espaldas de la gente, que no honra el compromiso de cambio asumido por este gobierno”, remarcaron.

Indicaron que la UCR propuso un procedimiento alternativo que incluya la convocatoria pública para la presentación de candidaturas, publicación accesible de antecedentes académicos, profesionales y patrimoniales, pazos razonables para impugnaciones y adhesiones ciudadanas, audiencias públicas evaluativas, y dictámenes técnicos no vinculantes de un comité de expertos.

“Estos mecanismos no son concesiones ni formalidades: son garantías mínimas de transparencia institucional. El acceso a cargos vitalicios en el máximo tribunal no puede definirse en acuerdos de cúpula”, enfatizaron desde la UCR.

¿Se trata este martes?

Para este martes se preveía -en principio- que comience el tratamiento de las ternas en la comisión de Asuntos Constitucionales. Desde esa comisión se había invitado a la Asociación Colegio de Abogados de Santa Cruz pero estos la rechazaron ya que, según esgrimieron, ya no tenía sentido discutir el tema con la ley aprobada sin que les hayan preguntado la opinión antes de avanzar en la misma.

La ampliación del Tribunal Superior de Justicia quedó en medio de una disputa política. (Foto: La Opinión Austral).

En cuanto al aspecto legal, fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que el Artículo 131 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz es claro y establece que es función del Poder Judicial conocer y decidir las controversias que surjan sobre puntos regidos por la Constitución provincial, los tratados y demás leyes de la provincia, así como aquellos en que deba intervenir de acuerdo con las leyes nacionales.

En ese contexto, con la ley judicializada, el oficialismo intentando avanzar en Diputados y la oposición en estado de alerta, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia sigue enmarañada en disputas políticas.