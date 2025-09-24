Una comitiva del Gobierno provincial, encabezada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, visitó en la tarde de este miércoles el puerto de Punta Loyola, donde se lleva adelante el operativo de traslado de 60.000 toneladas de carbón a Brasil.

En la oportunidad, el Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial del recorrido.

Al respecto, Pedro Tiberi, secretario de Minería, manifestó a La Opinión Austral: “Es inédito. En los 14 años que llevo trabajando en la Secretaría de Minería esta es la primera vez que me toca participar en una acción de este tipo”.

“Nosotros podemos explotar nuestros propios recursos”. PEDRO TIBERI, SECRETARIO DE MINERÍA

“No hablemos solamente del oro y la plata en Santa Cruz, la provincia tiene mucho más recursos”, marcó.

“Esto es una forma de mostrar que si hacemos bien las cosas y no dependemos mucho de Nación, nosotros podemos explotar nuestros propios recursos”, afirmó.

En este marco, Tiberi apuntó a que “es el primer paso para que esto siga creciendo, para que siga habiendo más trabajo y la gente empiece a confiar un poquito más en la capacidad que tienen los santacruceños”.

Usos del carbón

En cuanto al tipo de carbón exportado, el secretario de Minería explicó que “depende de la necesidad de la industria o la empresa que lo compra es la calidad, el tamaño, pero también se puede obtener un segundo producto después de la quema del carbón. Quemás el carbón y esa ceniza tiene muchas aplicaciones, una de las más usadas a nivel mundial que usa la Comunidad Económica Europea, lo usan como sostén para que absorba nutrientes propios para la agricultura”.

Asimismo, sobre cuáles son los motivos por los que no se ha realizado este tipo de venta anteriormente, sostuvo que “estamos muy lejos de los centros de alto consumo. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Estar a 3 mil kilómetros hace que muchas cosas no sean posibles“.

“Se viene un muy buen futuro para Turbio y su gente”.

“Durante mucho tiempo se habló del carbón simplemente como un material para quemar, pero podemos tomar el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial donde Alemania para mantener su maquinaria bélica usaba este carbón, lo pasaba por una planta y obtenía petróleo, aceite, hasta productos farmacéuticos. Es sentarse y pensar qué otra cosa podemos hacer con el carbón”, expuso.

Finalizando, Tiberi destacó que la exportación “abre la puerta para que Turbio vuelva a aparecer en el mapa, desde los manuales de la secundaria hasta los libros universitarios, se lo había dejado mucho de lado. Se viene un muy buen futuro para Turbio y su gente“.