Tierra del Fuego: Masiva manifestación en la fabrica de BGH en defensa del régimen de promoción industrial Trabajadores y gremios se movilizaron en Río Grande y Ushuaia tras el anuncio del Gobierno nacional que pone en jaque a la industria fueguina.

Tierra del Fuego vivió este viernes una jornada de fuerte movilización en defensa del régimen de promoción industrial, tras la decisión del Gobierno de eliminar progresivamente los aranceles a la importación de celulares. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, encendió las alarmas en el sector industrial fueguino, que advierte por la pérdida de miles de puestos de trabajo.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue la principal impulsora de la protesta, que incluyó una masiva concentración en las puertas de la planta de BGH en Río Grande y de la fábrica Continental en Ushuaia. Al grito de “¡El ajuste no solo amenaza a la industria, también golpea al comercio, la educación, la salud y toda la vida cotidiana!”, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron contra lo que consideran un golpe directo a la economía provincial.

En representación de ATE y como secretario general de CTA, Antonio Cardoso brindó un encendido discurso durante la protesta: “Me emociona verlos todos juntos porque todos somos argentinos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Todos somos trabajadores estatales. Como argentinos, tenemos que estar unidos, tenemos que cuidar los derechos que nos quiere sacar este payaso que tenemos como presidente. Tenemos la posibilidad de revertir esto en octubre. Cada compañero que lo votó debe estar muy arrepentido. Y los que estamos peinando canas tenemos que enseñarle a la nueva generación que tiene que poner el cuerpo. Hay que pelear, porque nadie nos regala nada”.

ADUF: “El ataque a la industria también es un ataque a la educación pública”

Desde el gremio docente universitario ADUF, su secretaria general Mariel Valderrama expresó el apoyo al sector industrial fueguino y denunció el impacto de las políticas del Gobierno nacional en toda la clase trabajadora. “Nos solidarizamos con esta lucha porque también es nuestra”, afirmó.

“Muchos de nuestros alumnos trabajan en este sector industrial. Sentimos doblemente el ataque de este gobierno que no solo va contra la industria, sino también contra la educación y los trabajadores en general”, subrayó Valderrama.

Jubilados en lucha: “No podemos aceptar que un jubilado gane menos de 300 mil pesos”

María Isabel Giordano, representante del sector de jubilados, también se hizo presente en la manifestación para expresar su solidaridad con los trabajadores metalúrgicos y denunciar el ajuste que golpea especialmente a quienes ya no están en actividad pero siguen en pie de lucha cada miércoles.

“Este modelo económico viene por todo: por nuestros derechos laborales, por nuestras jubilaciones y por los recursos naturales. No podemos permitirlo. Necesitamos unidad y un plan de lucha nacional, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy”, afirmó Giordano con firmeza.

“Déjenme sentirme hoy un metalúrgico más”: Horacio Chávez, excombatiente y referente histórico del movimiento obrero

El excombatiente de Malvinas y figura clave en la historia de las luchas obreras en Tierra del Fuego, Horacio Chávez, tomó la palabra durante la jornada de protesta frente a la planta de BGH y emocionó a los presentes con un discurso cargado de compromiso, memoria y sentido de pertenencia. “Déjenme sentirme hoy un metalúrgico más, parte de ustedes. Nos duele lo que está pasando porque siempre estuvimos del lado del pueblo trabajador y vamos a estar hasta el último suspiro de nuestras vidas”, afirmó.

Horacio Chavez, excombatiente de Malvinas y figura clave en la historia de las luchas obreras en Tierra del Fuego

Chávez destacó el valor de la solidaridad entre generaciones, recordó los orígenes humildes del pueblo fueguino y cuestionó duramente al Gobierno nacional por su desconexión con la realidad de las provincias. “Parecen que viven en Suecia, opinan desde la gran capital como si no conocieran nuestra historia. Acá no vinimos solo por trabajo, vinimos a proyectar vida, con una planificación geopolítica que hoy pretenden destruir sin siquiera respetarnos”, expresó con firmeza.

En su cierre, hizo un llamado a la unidad de todos los sectores y a la responsabilidad de los representantes políticos. “El pueblo no le dio un cheque en blanco al soberbio de Balcarce 50. Les pedimos que estén a la altura. Esta lucha no es solo por salarios, es por dignidad, por futuro y por amor a esta tierra. Somos fueguinos hasta la muerte y no vamos a retroceder”.

Claudia Etchepare: “Los trabajadores de la salud seguimos de pie, pero con sueldos que dan pena”

Desde secretaria General de ATSA e integrante del Triunvirato de la CGT Regional Río Grande, Claudia Etchepare alzó la voz por los trabajadores de la salud durante el acto frente a la planta de BGH. En su intervención, denunció el abandono que sufre el sector y exigió mayor presencia de los funcionarios que deberían defender los intereses del pueblo. “Enfrentamos la pandemia, cuidamos a todos y seguimos de pie. Pero nadie se acuerda de los trabajadores de la salud”, expresó.

Etchepare remarcó la grave situación salarial y el deterioro del sistema de obras sociales. “Tenemos sueldos que dan pena, compañeros. Nuestra obra social no puede seguir sosteniendo a los derivados. Les dan 4.500 pesos para sobrevivir en Buenos Aires. Esto es responsabilidad del Gobierno y de los funcionarios que deberían representarnos y no están”, denunció ante una multitud.

Caudia Etchepare, del gremio ATSA e integrante del Triunvirato de la CGT Regional Río Grande.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y la acción constante. “Nadie se salva solo. O salimos todos o nos hundimos todos. La lucha no es de campaña, es todos los días, minuto a minuto. Hace 40 años vine a poblar esta ciudad con esperanza. No vamos a dejar que nos la arrebaten”, concluyó con fuerza.

Oscar Martínez: “Defender esta tierra es un derecho soberano y no vamos a aflojar”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Río Grande, Oscar Martínez, fue una de las voces centrales durante el acto frente a la planta de BGH. En un encendido discurso, destacó la unidad alcanzada entre las seccionales fueguinas y subrayó la importancia de consolidar el paro por tiempo indeterminado. “Es un logro de la unidad del movimiento obrero que tenemos que seguir fortaleciendo”, afirmó. “No nos equivocamos al tomar esta decisión: el Gobierno no nos deja otra alternativa”.

Martínez recordó la historia de lucha de la clase trabajadora fueguina y el rol protagónico que han tenido los metalúrgicos en momentos clave. “En este aniversario de la ley de promoción industrial, reafirmamos nuestra firme decisión de defender el derecho soberano a seguir habitando esta querida provincia”, expresó. “Nos duele cada ataque de estos admiradores de Thatcher. No queremos un parque de diversiones, defendemos una patria libre, justa y soberana”.

Oscar Martínez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Río Grande

En un cierre cargado de memoria y compromiso, el dirigente reivindicó luchas históricas como la del 95, que se cobró la vida del obrero Víctor Choque, y convocó con firmeza al paro general del 21 de mayo. “No vamos a aflojar. Vamos a poner el cuerpo, como siempre, con la dignidad de quienes venimos de los talleres, de la resistencia y de los mártires del movimiento obrero”, sentenció.

Paro total y movilización en defensa del trabajo fueguino

Las plantas de importantes empresas como Mirgor y BGH se encuentran paralizadas. Desde la UOM advirtieron que el anuncio oficial —que aún no fue publicado en el Boletín Oficial— es un primer paso hacia el desmantelamiento del régimen industrial que sostiene a miles de familias fueguinas.

“En las puertas de las fábricas arderán los tachos de la calentura que tenemos”, expresaron trabajadores metalúrgicos, reforzando el clima de indignación.

La manifestación de este viernes también forma parte del camino hacia el paro provincial del 21 de mayo, convocado por gremios públicos y privados en la localidad de Tolhuin.

Cacerolazo desde casa: otra forma de protesta

Además de la movilización en las fábricas, la UOM convocó a un cacerolazo domiciliario como forma simbólica de protesta. La propuesta: hacer sonar cacerolas desde puertas y ventanas, para que “la bronca se escuche en cada casa y en cada calle”.

La iniciativa, que contó con el respaldo de diversos sindicatos y organizaciones sociales, busca visibilizar el impacto que tendría el fin del régimen de promoción industrial no solo en la industria, sino también en el comercio, la salud, la educación y toda la vida cotidiana en Tierra del Fuego.

El conflicto crece y se espera que más sectores se sumen al plan de lucha en los próximos días. La decisión del Gobierno Nacional aún no fue oficializada formalmente, pero ya generó una ola de rechazo en la provincia más austral del país, que defiende su matriz productiva como base de desarrollo y soberanía.