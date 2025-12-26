Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, calificó el traspaso de activos de YPF a la empresa provincial Terra Ignis como un hecho “sumamente positivo” y destacó que la ley aprobada por la Legislatura no solo garantiza previsibilidad y continuidad laboral, sino que además posiciona a la provincia como un actor activo en la industria hidrocarburífera.

La iniciativa contó con el respaldo de 12 legisladores, una mayoría que, según Canals, refleja “madurez política e institucional” frente a la complejidad que implica la salida de YPF de la región patagónica.

Canals subrayó que el nuevo marco legal brinda certezas tanto al Ejecutivo como a los trabajadores del sector. “Es positivo porque nos da un marco de previsibilidad al Ejecutivo Provincial, pero también a los trabajadores del sector petrolero de la zona norte, a los que desempeñan en YPF y a las empresas satélites”, afirmó.

En ese sentido, remarcó el carácter histórico de la decisión: “Por primera vez, la provincia no solo cobrará regalías, sino que tendrá un sentido de mayor acción y pertenencia sobre sus recursos naturales a través de su propia empresa”.

Terra Ignis y un nuevo rol en la industria hidrocarburífera

El Jefe de Gabinete explicó que la empresa provincial Terra Ignis no asumirá tareas de exploración directa, pero sí permitirá a Tierra del Fuego negociar desde una posición más sólida.

“La empresa provincial no se plantea hacer exploración por sí misma, sino que le da a la provincia la posibilidad de sentarse a negociar desde otro lugar. Nos pone en un horizonte completamente diferente y nos permite ser un actor determinante”, sostuvo.

Jorge Canals, Ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego.

Ante el retiro de YPF, una decisión ya replicada en otras provincias patagónicas, Canals destacó la respuesta proactiva del Gobierno fueguino: “Aprovechar la creación de la empresa fueguina para gestionar los pozos de otra manera, garantizar la continuidad laboral y empezar a hacer lo que YPF en los últimos años dejó de hacer: explorar, invertir y avanzar”.

Impacto económico y contexto de baja coparticipación

En un escenario de reducción de los recursos coparticipables, el funcionario resaltó la importancia estratégica del traspaso. “La baja de coparticipación nos pone en una situación difícil a todas las provincias. Esta herramienta nos permite generar mayores recursos propios”, explicó y aseguró que “el convenio logrado tiene las mismas condiciones favorables que el de Santa Cruz y es mejor que los de Chubut o Río Negro”.

Respaldo legislativo y transparencia del proceso

Canals agradeció el acompañamiento mayoritario de la Legislatura, al que calificó como “un espaldarazo importante”. “Hubo una mirada común de entender la seriedad y complejidad de lo que significaba la retirada de YPF”, señaló.

También despejó cuestionamientos sobre la transparencia del acuerdo al afirmar que “toda la información estuvo siempre abierta. La comisión del jueves pasado sesionó con la presencia de la propia YPF explicando y mostrando el acuerdo”.

Para finalizar, el Ministro Jefe de Gabinete destacó el valor simbólico y social de la ley. “Estas herramientas dan un tinte de esperanza. Permiten renovar el espíritu de que muchas cuestiones se van a ir transformando para generar más trabajo y recursos para Tierra del Fuego”, concluyó.