Con la presencia del gobernador Claudio Vidal, Perito Moreno vivió una jornada única con la apertura de su nuevo espacio cultural, una obra que demandó veinte años de gestiones truncas y que finalmente fue culminada bajo un modelo que tuvo como eje un trabajo articulado.

La iniciativa permitió transformar un espacio abandonado en un centro de vanguardia para las artes, saldando una deuda histórica con la comunidad mediante un esquema de financiamiento, que combinó fondos provinciales, responsabilidad social empresaria y aportes del fideicomiso local.

Durante el acto central, el intendente Matías Treppo destacó el acompañamiento del Ejecutivo Provincial para destrabar la ejecución de los trabajos. “La verdad es que, nosotros como gestión, desde que iniciamos, comenzamos con este sueño de poder culminar este espacio, que es una gran deuda que teníamos como comunidad”, señaló el mandatario comunal, quien además subrayó que este logro fue posible gracias a una visión federal que permite que las cosas sucedan.

Transformación urbana

El proyecto no sólo contempló la infraestructura edilicia, sino también el equipamiento técnico de alta complejidad, incluyendo el sistema de telones financiado a través del fideicomiso con la empresa Newmont. Esta inauguración se inscribe en un plan de desarrollo que busca jerarquizar las expresiones artísticas locales, y ofrecer instalaciones de calidad para el teatro, la danza y la música.

La puesta en marcha de este centro cultural es parte de un programa más amplio de recuperación de espacios públicos, en la ciudad. El jefe municipal hizo hincapié en que la premisa siempre fue realizar algo que la comunidad se merezca, capitalizando experiencias pasadas para dar un salto hacia la modernidad. “Transformar la ciudad es tener este espacio; es generar, desde el equipo de planificación con el equipo de espacios verdes, para que esas transformaciones sean una realidad”, afirmó Treppo, vinculando esta obra con otras acciones de gobierno de la provincia y el municipio, como las conexiones de gas, el adoquinado de calles y el funcionamiento de centros de integración.

Reconocimiento institucional

En un momento de especial emotividad, se recordó el mandato simbólico de los pioneros del arte local, que durante años debieron ensayar en condiciones precarias. Al respecto, el intendente manifestó que hoy se cumple la promesa de pasar de escenarios improvisados a una sala profesional. “Donde había un baldío, hoy hay una plaza histórica; donde había olvido y abandono, hoy hay un centro funcionando”, sostuvo, remarcando que la gestión actual se caracteriza por convertir proyectos en obras terminadas, que ya están a disposición de los vecinos.

Las autoridades adelantaron que la agenda de infraestructura para Perito Moreno continuará con el inicio de los trabajos en el Gimnasio del Centenario, reforzando la inversión en deporte y recreación.

La jornada concluyó con un reconocimiento al equipo técnico y a las empresas que sumaron voluntades, para que el andamiaje institucional permitiera saldar esta deuda de veinte años. Según destacó Treppo, el orgullo de quienes forman parte de esta administración radica en que hoy existe una gestión que se ve, y que ha logrado poner de pie infraestructuras que antes eran sólo anhelos.