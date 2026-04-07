Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente del comité local de la Unión Cívica Radical, Marcelo Saa, confirmó en LU12 AM680 Radio Río Gallegos el cronograma para la renovación de autoridades partidarias. El proceso electoral culminará el próximo 21 de junio con el acto eleccionario en toda la provincia.

La convocatoria unifica las fechas para el Comité Río Gallegos, elegirá su próximo presidente, y el de la Juventud Radical y la Junta Electoral Provincial. “No tenía mucho sentido hacer dos elecciones con fechas diferentes”, explicó el dirigente sobre la decisión logística.

El calendario formal se pondrá en marcha este 27 de mayo con la reserva de nombres de listas. El proceso busca cubrir el vencimiento de los mandatos que ocurren durante el presente año en el centenario partido.

Respecto al padrón, Saa estimó que hay cerca de 5.000 afiliados habilitados en Río Gallegos. En el total de la provincia de Santa Cruz, la cifra asciende a aproximadamente 11.000 afiliados en condiciones de votar.

En Río Gallegos se renovará la conducción de la UCR.

El dirigente señaló que el padrón es dinámico y refleja las decisiones políticas del partido. “La persona que no se sienta cómoda tiene la posibilidad de irse, pero también se ha dado la incorporación de muchos nuevos afiliados”, afirmó.

En ese sentido, destacó un proceso importante dentro de la Juventud Radical. Durante todo el año pasado se incorporaron nuevas fichas de afiliación, aunque el número general se mantiene estable en la capital provincial.

La gran novedad de esta contienda será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). “Estamos muy contentos de establecer este nuevo régimen. Facilita la participación y la transparencia de todo el acto eleccionario”, aseguró Saa.

El sistema busca evitar la confusión del elector frente a “cientos de boletas en un cuarto oscuro”. Para el referente radical, la gente se ha mostrado cómoda con este método de votación que ya se aplica en otros ámbitos.

Además del beneficio democrático, la BUP representa un alivio económico para los sectores internos. “Antes significaba una erogación importante porque había que imprimir al menos 5.000 boletas por cada lista que se presentara”, detalló.

En las elecciones del 2025 se realizaron con el sistema de Boleta Única Papel.

Saa recordó que hace cuatro años ya intentaban implementar este sistema, pero no hubo acuerdo previo. En esta oportunidad, la Junta Electoral, haciendo uso de su autonomía, determinó que este será el modo de realizar la elección.

En el plano político, el dirigente expresó una ambición clara para el futuro de la fuerza. “Es una apreciación personal y de algunos afiliados la idea de volver a la ‘Lista 3’“, manifestó durante la entrevista radial.

Esta postura busca que el radicalismo encabece las futuras elecciones generales en la provincia. “Queremos ser la cabeza de la oposición en Santa Cruz e incorporar a otros sectores, pero no diluirnos en alianzas”, enfatizó.

Sobre el funcionamiento del partido, Saa valoró que las autoridades actuales están conformadas e integran a las minorías. Esto permite que todos los sectores estén representados a la hora de tomar decisiones orgánicas.

“Los radicales somos muy especiales a la hora de participar en las reuniones partidarias, nos gusta”, reconoció el presidente del comité local. El dirigente espera que el cierre de listas refleje la pluralidad de ideas del espacio.

Finalmente, Saa se mostró optimista respecto a la competencia interna. “No vamos a saber si hay más de una lista hasta la fecha de presentación, pero si es así, bienvenido sea para representar todas las vertientes”, concluyó.