Luego de que la Cámara Nacional Electoral fallara a su favor, el partido UNIR (Santa Cruz) aguarda la decisión de la Justicia Electoral Federal sobre cómo se materializará su inclusión en la Boleta Única de Papel para las próximas elecciones a diputado nacional el 26 de octubre

Diego Bavio, presidente del partido y candidato a diputado nacional por Santa Cruz, manifestó en diálogo con La Opinión Austral que su espacio adoptará una postura flexible para no generar demoras en el proceso.

Consultado sobre el procedimiento a seguir, explicó que están a la espera de la resolución del juez. “Ya verá él el procedimiento que adopta, si se convoca un nuevo sorteo o nos incorpora en el último lugar del diseño de la boleta”, señaló.

El candidato reconoció desconocer el estado de la impresión de las boletas, un proceso que, según cree, está centralizado.

Aunque el cronograma electoral indicaría que “se debería hacer un nuevo sorteo“, Bavio fue claro en la postura de su partido: “La verdad es que nosotros no queremos ni molestar ni entorpecer esta situación, y cualquier disposición que tome el juez al respecto para nosotros va a estar bien”.

En esa línea, restó importancia a la ubicación que su lista pueda ocupar en el diseño final, calificándola como un factor “técnicamente intrascendente”. Para el candidato de UNIR, el formato vertical de la boleta diluye el impacto del orden. “Nunca fue importante. Por el diseño de la boleta en sentido vertical se pierde mucho el tema de quién va primero o segundo“, argumentó.

La campaña nunca se detuvo

A pesar de la incertidumbre sobre la oficialización final en la boleta, confirmó que UNIR no ha pausado sus actividades proselitistas. “Nosotros nunca dejamos de hacer campaña. Siempre trabajamos por nuestras redes sociales y demás, llevando nuestras propuestas adelante”, afirmó.

Más adelante, subrayó que continúan recorriendo la provincia “para estar cerca del santacruceño y recibir de ellos realmente cuáles son las necesidades que es importante llevar a la Nación desde Santa Cruz”.

Finalmente, sostuvo que la situación judicial pendiente no los ha perjudicado, ya que actuaron en todo momento con la convicción que les otorgaba el fallo a su favor. “Nosotros nunca abandonamos nuestra condición de candidatos hasta que no haya una resolución final al respecto”, concluyó.

Antecedentes

Recientemente, la Cámara Nacional Electoral revisó la exclusión de UNIR y pidió revocar el fallo que dejaba al partido político fuera de las elecciones del 26 de octubre próximo.

Recientemente, el candidato sostuvo que la sentencia de la Cámara “entiende claramente que la resolución del juez (Claudio) Vázquez viola los principios establecidos en nuestras Constitución Nacional de presunción de inocencia” ya que “no se puede por una investigación preliminar en curso, que nadie sabe cómo va a terminar, tomar una resolución que implique una penalización contra el partido UNIR”.