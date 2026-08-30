Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) aprobó este miércoles la creación de la carrera de Ingeniería en Minas para la Facultad Regional Santa Cruz con pronta implementación. La propuesta académica representa un nuevo paso de la UTN para acompañar las necesidades productivas.

En Santa Cruz, la iniciativa adquiere especial relevancia por el crecimiento y el potencial de la actividad minera y por la necesidad de contar con profesionales formados en la región.

La novedad fue confirmada por el decano, Sebastián Puig, en declaraciones a LU12 AM680, tras alcanzar un acuerdo de trabajo conjunto con la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ).

La iniciativa surge para dar respuesta a las leyes provinciales que exigen la contratación de personal capacitado en el territorio y para abastecer a un sector determinante en la economía santacrucense. Según explicó Puig, “la Universidad Tecnológica Nacional tiene desde su origen un fuerte vínculo con el desarrollo local”, por lo que “la minería era una asignatura pendiente” que requirió un largo proceso de elaboración institucional debido a la falta de antecedentes curriculares en la UTN a nivel nacional.

Sebastián Puig, decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El diseño del plan de estudios se aleja del formato tradicional para enfocarse en esquemas modernos con mayor carga de actividad en el campo. Además, la carrera contempla un título intermedio de Técnico Universitario a mitad de la cursada, pensado para responder a la urgencia del mercado laboral. “Las personas demandan herramientas más rápidas para acceder al mercado laboral”, señaló el decano, aclarando que no se tratará de una inscripción independiente, sino de un logro alcanzado en el trayecto de la propia ingeniería.

El proyecto también incluye instancias de certificación de oficios y posgrados para los profesionales que ya integran la industria. Con ese fin, la UTN prevé articular recursos con el sector privado para aprovechar el equipamiento existente en la facultad, como microscopios de barrido electrónico y analizadores de masa, e integrar la tecnología de punta que operan los yacimientos.

Las prácticas profesionalizantes supervisadas se realizarán de forma directa en las zonas de explotación, respetando el sistema de turnos y las dinámicas reales del trabajo minero. “Lo que busca la práctica es el entorno laboral, más allá de trabajar en un proyecto de ingeniería”, remarcó Puig sobre este trayecto.

En cuanto al perfil académico, la propuesta prioriza la mirada ambiental de forma transversal y la formación técnica integral. “Un ingeniero en minas tiene que tener esa formación: no es solamente la extracción, tiene que ser el proceso y el agregado de valor”, concluyó el decano, remarcando que la universidad pública debe preparar a los profesionales para convivir de manera amigable con el medio ambiente y acompañar el desarrollo regional.

Economía local

La creación de Ingeniería en Minas es también el resultado de un proceso de trabajo articulado entre la UTN y los distintos actores vinculados con la actividad minera en Santa Cruz, destacó el decano.

“De un tiempo a esta parte, hemos concretado una agenda de trabajo con los distintos actores involucrados con la industria minera en nuestra provincia, como las operadoras, las cámaras que nuclean a las empresas prestadoras de servicios, los y las trabajadoras, a los fines de conocer en profundidad las necesidades del sector y avanzar en una propuesta que pueda dar respuesta a lo que la industria necesita”, explicó Puig. En este sentido, la nueva carrera busca fortalecer el vínculo entre universidad, industria y desarrollo territorial, generando una propuesta académica alineada con los desafíos concretos de la actividad minera.

“Estamos muy orgullosos de poder presentar esta Ingeniería y, sobre todo, de poder acercar a nuestra comunidad provincial las herramientas necesarias para dotar de la profesionalidad que precisa este sector”, concluyó el decano.

Con la aprobación de Ingeniería en Minas, la UTN Facultad Regional Santa Cruz amplía su oferta académica y consolida su compromiso con una formación universitaria vinculada a las oportunidades y desafíos estratégicos de nuestra provincia.