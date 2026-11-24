El gobernador Claudio Vidal concretó una nueva entrega de viviendas del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) en Río Gallegos correspondientes al plan “56 Viviendas”. Un total de seis familias recibieron las llaves de sus hogares, luego de un promedio de 20 años desde su inscripción.

Participaron el presidente del IDUV, Federico Addy; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; funcionarios provinciales y las concejales de Río Gallegos Giulliana Tobares y Daiana Rutherford, del bloque Somos Energía para Renovar.

El gobernador Claudio Vidal entregó personalmente las llaves a las familias e ingresó a las casas para darles en mano la documentación correspondiente a la titularidad de las viviendas. Las construcciones cuentan con el servicio de luz, gas y agua potable.

Como parte de una tradición, el Gobernador y las familias también realizaron la plantación de una retama en el frente de cada vivienda, como símbolo del comienzo de una nueva etapa.

Plantar el futuro. Se cumplió con la tradición de plantar un árbol. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En declaraciones al móvil de LU12 AM680 Radio Río Gallegos, dijo: “Valió la pena la espera porque son viviendas de excelente calidad. Esto hay que recalcar”.

Así, remarcó el trabajo realizado por los equipos técnicos, los trabajadores y las empresas que participaron de la construcción: “La proyección, el trabajo en la ejecución, los equipos de los trabajadores que construyen estas viviendas, de las empresas que saben que la cosa cambió, que ya no es más como como sucedía antes, que recibían el pago de anticipo y no comenzaban o que pagaban certificaciones que no se ajustaban a la construcción”, apuntó y remarcó que hoy “cambió para bien, porque los beneficiados, como digo siempre, son los vecinos.”

Marcos y Ester Tevez, junto a su hijo Yatel, reciben las llaves de la casa propia. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El Gobernador también hizo referencia a los años que debieron esperar las familias para acceder a su hogar y valoró el proceso que permitió concretar esta nueva entrega.

“Esto es un trabajo con mucha seriedad, y se les está entregando vivienda a gente que esperaba, hay un promedio de espera de 20 años. Así que estoy feliz, esto es un empujón más para poder seguir trabajando de esta forma, de esta manera, con cada uno de los organismos, conformados por gente que quiere acompañar este proyecto de seriedad en donde se pueden lograr cosas a favor de la comunidad.”

Sostuvo además que la entrega de viviendas forma parte de un momento de intenso trabajo de la administración provincial: “Estamos atravesando semanas de mucho trabajo, de trabajo muy intensivo, con muy buenos resultados en distintos sectores y esto es el plus, poder entregar viviendas de este tipo a vecinos que realmente se lo merecen y esperaban hace mucho tiempo, me llena de orgullo.”

María Rivera y su familia dialogan con el gobernador Claudio Vidal. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“La obra pública en Santa Cruz cambió”

Ante la consulta sobre la confianza de los vecinos en la política habitacional, el gobernador señaló que es porque hay una respuesta concreta de parte del Estado y un cambio en la forma de gestionar la obra pública. “La sociedad sabe que hoy lo de las viviendas va en serio, que la obra pública en Santa Cruz cambió.”

En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener una gestión basada en la transparencia y la responsabilidad: “Nosotros entendemos que a nivel país no nos pueden volver a conocer por hechos de corrupción en la obra pública, eso no tiene que volver a suceder.”

Y agregó: “Por suerte, se está avanzando de una forma ordenada, prolija, con seriedad y entregando estas viviendas que son realmente de buena calidad.”

Viviendas de calidad El Gobernador también destacó las características constructivas de las unidades entregadas y su nivel de resistencia: “Son viviendas construidas para cualquier tipo de movimiento sísmico, o sea, realmente bien hechas, muy bien hechas.”

La nueva entrega del IDUV representa así una respuesta concreta para seis familias de Río Gallegos que esperaron, en promedio, dos décadas para acceder a su vivienda. Para ellas, la entrega de las llaves marca el cierre de una larga espera y el inicio de una nueva etapa junto a sus familias.