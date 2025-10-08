Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega asumieron este martes como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz. La ceremonia fue presidida por el vocal Daniel Mariani, quien tomó juramento a los flamantes integrantes en el salón de acuerdos, pese a un intento de evitar que la asunción se realizara en ese lugar.

La incorporación de Contreras y De La Vega completa los nueve miembros del TSJ, tal como establece la reciente ley sancionada por impulso del Poder Ejecutivo. Esta decisión generó críticas y tensiones dentro del Poder Judicial, que atraviesa una fuerte crisis institucional.

Contreras apunta a fortalecer el equipo

En sus primeras declaraciones, Gabriel Contreras destacó la relevancia de conocer a fondo al grupo de trabajo con el que cuenta el tribunal y a los funcionarios en toda la provincia. “Que nos corresponde, que nos compete justamente recorrer, pero no solo a efectos de hacer intenciones, sino de saber con qué grupo humano se cuenta, a escucharlo a los funcionarios. Me he encontrado con un grupo de trabajo excelente en Puerto Deseado. Necesitan respaldo, tanto los funcionarios como los empleados. Vengo a trabajar”, afirmó.

El nuevo vocal puso el foco en la necesidad de consolidar los equipos judiciales y brindar apoyo institucional en toda la provincia, resaltando la calidad del personal con el que se encontró en su primer contacto profesional.

Contexto de la ampliación del TSJ

La decisión de ampliar el Tribunal Superior de Justicia a nueve miembros fue comunicada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Desde el propio TSJ se emitió un comunicado en el que se señalaba que la ampliación respondía a una “decisión política del Poder Ejecutivo” y se advertían reparos sobre la forma en que se dispuso la modificación.

Este cambio se produce en un contexto de tensión y cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial, generando debates políticos y sociales en toda la provincia.

Mirada hacia adelante

Contreras y De La Vega comienzan su gestión con un desafío clave: recomponer la institucionalidad del TSJ y fortalecer la confianza en los equipos de trabajo. Según las palabras del nuevo vocal, su enfoque será recorrer la provincia, escuchar a los funcionarios y consolidar el respaldo necesario para enfrentar causas sensibles y garantizar el correcto funcionamiento del tribunal.

El flamante vocal remarcó que su compromiso no se limita a la capital, sino que busca abarcar todas las localidades santacruceñas, asegurando que la ampliación del TSJ se traduzca en un trabajo efectivo y cercano a la sociedad.