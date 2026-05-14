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El Gobierno de Santa Cruz avanza con el tratamiento legislativo del proyecto que busca autorizar a la provincia a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras estratégicas en todo el territorio provincial.

La iniciativa ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados y comenzará ahora su discusión en comisiones. En ese marco, el ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, defendió la propuesta y sostuvo que el objetivo es avanzar con obras estructurales que históricamente quedaron pendientes en Santa Cruz.

“Es una autorización para endeudarse hasta en 600 millones de dólares para infraestructura”, explicó el funcionario durante una entrevista con LU12 AM680.

Según indicó, el proyecto prevé la posibilidad de acceder a financiamiento mediante emisión de bonos o créditos con organismos multilaterales para ejecutar inversiones vinculadas a energía, agua, salud y desarrollo productivo.

“Obras que nunca se realizaron en Santa Cruz”

Durante la entrevista, Verbes remarcó que muchas de las obras incluidas en el proyecto llevan años sin concretarse y aseguró que forman parte de una estrategia de mediano y largo plazo para transformar la provincia.

“Poder obtener financiamiento para hacer las obras que por distintos motivos nunca se han realizado en Santa Cruz”, expresó el ministro al explicar el sentido de la iniciativa.

En ese contexto, sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es avanzar sobre problemas estructurales vinculados al abastecimiento de agua, la infraestructura energética y la conectividad de distintas localidades.

Además, señaló que el proyecto apunta a generar condiciones para cambiar la matriz productiva y energética de Santa Cruz, promoviendo nuevas inversiones y actividad económica.

El acueducto desde el lago Buenos Aires

Uno de los proyectos prioritarios mencionados por el funcionario es el histórico acueducto desde el lago Buenos Aires hacia Puerto Deseado, una obra reclamada desde hace años por localidades de la zona norte provincial.

Verbes explicó que la primera etapa prevista llegaría hasta Perito Moreno y continuaría algunos kilómetros más, con el objetivo de avanzar progresivamente sobre el trazado completo.

“Si nunca hacemos esta primera etapa, nunca se puede proyectar y financiar las etapas restantes”, afirmó.

El ministro indicó además que el proyecto permitiría generar desarrollo productivo en sectores cercanos al río Fénix y potenciar nuevas actividades económicas vinculadas al aprovechamiento del recurso hídrico.

Energía y obras estratégicas

Otro de los ejes centrales del plan tiene que ver con la ampliación del sistema interconectado eléctrico provincial.

Actualmente, varias localidades santacruceñas generan energía mediante combustibles, lo que representa un elevado costo operativo para el Estado provincial.

En ese sentido, Verbes mencionó las obras previstas para incorporar plenamente al sistema interconectado a ciudades como Puerto San Julián y Gobernador Gregores. “Muchas industrias plantean que no tienen energía para instalarse”, sostuvo.

Incluso recordó que algunos proyectos mineros quedaron paralizados en el pasado debido al alto costo energético en determinadas regiones de la provincia.

Según explicó, mejorar la infraestructura energética permitirá no solo reducir gastos corrientes, sino también generar condiciones más favorables para la producción y la radicación de inversiones privadas.

El ahorro que espera lograr la provincia

El funcionario también destacó que algunas obras tendrán impacto directo sobre las cuentas públicas provinciales.

Como ejemplo, mencionó la línea de media tensión entre La Esperanza y Los Antiguos, que según estimaciones oficiales permitirá un ahorro mensual cercano a los 2.000 millones de pesos para Servicios Públicos Sociedad del Estado.

“Eso que hoy solventa el Tesoro provincial después queda disponible para otras necesidades”, explicó.

El ministro señaló que la intención del Gobierno es utilizar herramientas financieras de largo plazo para obras de infraestructura, mientras los recursos corrientes quedan destinados al funcionamiento cotidiano del Estado.

Regalías petroleras y mineras como garantía

El proyecto prevé que las regalías petroleras y mineras funcionen como garantía para acceder al financiamiento internacional.

Según explicó Verbes, el porcentaje comprometido no superaría aproximadamente el 25% de esos ingresos y la provincia mantiene actualmente un bajo nivel de endeudamiento.

“Tenemos garantías sólidas”, afirmó.

Además, sostuvo que las condiciones actuales del mercado financiero vuelven conveniente analizar operaciones en dólares, especialmente por los plazos de pago y períodos de gracia disponibles.

Las operaciones previstas podrían extenderse entre ocho y diez años, con hasta cuatro años de gracia antes de comenzar a cancelar capital.

La situación económica de Santa Cruz

Durante la entrevista, el ministro reconoció que la situación financiera provincial continúa siendo compleja y aseguró que el primer trimestre del año fue peor de lo previsto.

Indicó que en febrero los ingresos provinciales registraron una caída cercana al 12%, mientras que en marzo hubo otra baja cercana al 8%.

Aunque abril mostró cierta recuperación, el nivel de recursos todavía no alcanza los valores registrados a fines del año pasado. “La situación de emergencia es una realidad”, afirmó.

En paralelo, el Gobierno provincial continúa gestionando herramientas financieras de corto plazo para afrontar compromisos inmediatos, entre ellos el pago del medio aguinaldo previsto para las próximas semanas.

Mientras tanto, el oficialismo buscará reunir consensos en la Legislatura para avanzar con uno de los proyectos económicos más importantes impulsados por la gestión del gobernador Claudio Vidal.