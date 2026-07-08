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En el marco de la Velada Patriótica “Sentir la Patria”, organizada por el Gobierno de Santa Cruz a través de la Secretaría de Estado de Cultura, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, dialogó con La Opinión Austral sobre la importancia del encuentro, el proyecto de financiamiento estratégico para la Cuenca Carbonífera y la situación de los aportes municipales a la Caja de Previsión Social.

La celebración se realizó este miércoles por la noche en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, como previa al 9 de julio y en conmemoración del 210° aniversario de la Independencia. El evento reunió a familias, artistas, emprendedores y vecinos que se acercaron para compartir una jornada vinculada con las tradiciones nacionales.

“Es espectacular el marco, la gente, la familia. Sinceramente, este tipo de encuentros fortalece todo lo que tiene que ver con las tradiciones, con nuestra historia y con la soberanía. Es un espacio que nos brinda mucho placer”, expresó Verbes durante la entrevista en vivo con este medio.

Además, destacó que la propuesta también acompaña a los emprendedores locales y fortalece la economía familiar. “Permite que la gente pueda vender y que entre todos tengamos una mirada un poco más solidaria”, afirmó.

El fallo sobre la Caja y el diálogo con municipios

Durante la entrevista, el funcionario se refirió al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que revocó la medida cautelar que impedía al Gobierno provincial retener fondos de coparticipación a municipios con deudas vinculadas a los aportes previsionales.

Ante el planteo de algunos intendentes sobre la necesidad de discutir la ley de coparticipación, Verbes señaló que la resolución judicial ratifica la aplicación de la normativa vigente, aunque reconoció la compleja situación financiera que atraviesan las administraciones locales.

“Todos los municipios son Santa Cruz, todos estamos dentro de Santa Cruz. Vamos a tener que ver cómo hacemos, porque la realidad es compleja para la provincia y para los municipios”, sostuvo.

En este sentido, destacó la necesidad de garantizar los recursos del sistema previsional provincial y encontrar un equilibrio entre las partes. “Si se pretende discutir, para eso está la Cámara de Diputados, pero lo importante es brindarle seguridad a todos los jubilados y jubiladas de los recursos que tiene que generar la Caja”.

Energía y desarrollo para la Cuenca Carbonífera

Por otra parte, se refirió a la recorrida realizada por la Cuenca Carbonífera, donde junto a funcionarios provinciales visitó la Usina de YCRT en el marco del proyecto de financiamiento estratégico para fortalecer el sistema energético.

El ministro explicó que el objetivo de estos encuentros es acercar información y escuchar las inquietudes de los vecinos. “Había muchas dudas, pudimos encontrarnos con ellos, escucharlos y explicar cuál es el grado de avance del proyecto”, indicó.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa apunta a fortalecer la autonomía energética y sostener el empleo en la región. “Tiene que ver con más energía para Santa Cruz, una energía más económica y fundamentalmente con el sostenimiento de los puestos de trabajo de muchísimas familias de la Cuenca”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la aprobación del proyecto representaría una oportunidad para impulsar nuevas inversiones y dinamizar la economía provincial. “Sería importante que Santa Cruz pueda dar un cambio cualitativo, con obras que nunca se hicieron, generando empleo y recursos propios”, concluyó.