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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió este lunes a la situación de las represas hidroeléctricas y anticipó nuevos anuncios vinculados a inversiones en el sector turístico provincial, durante una rueda de prensa posterior al acto de lanzamiento del proyecto para reactivar el histórico trazado ferroviario de la zona norte.

En relación con las represas, Vidal aseguró que durante la mañana mantuvo una comunicación con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, quien le informó sobre el envío de una segunda partida presupuestaria destinada al proyecto.

Vidal recorriendo meses atrás las represas junto a empresarios chinos.

“Hoy me comuniqué en horas de la mañana con el jefe de Gabinete de la Nación Diego Santilli, que me comentaba que ya estaban enviando la segunda partida presupuestaria para represas”, señaló.

En ese marco, sostuvo que la empresa Gezhouba ya habría comenzado a convocar a algunos de los empresarios que prestaban servicios en las obras para avanzar en el reconocimiento y cancelación de deudas pendientes.

Vidal: “el jefe de Gabinete de la nación, Diego Santilli, me comentó que ya estaban enviando la segunda partida presupuestaria para represas”, señaló. En la foto, junto al tren y los vecinos de Jaramillo.

“Tengo entendido que la empresa Gezhouba ya convocó a algunos de los empresarios que prestaban servicios para reconocer y cancelar deudas pendientes”, afirmó.

El mandatario provincial sostuvo que el proceso “viene bien”, aunque reconoció que existen demandas y expectativas por los tiempos de ejecución.

“Yo sé que a veces hay necesidad, hay demanda, los tiempos son así, nos gustaría que todo sea mucho más rápido, que pueda fluir mucho más rápido, pero estamos trabajando y las cosas se están dando”, manifestó.

Una inversión turística

Por otra parte, Vidal adelantó que en los próximos días se dará a conocer un proyecto de inversión extranjera destinado al sector turístico de Santa Cruz. Según explicó, se trata de una iniciativa que supera los 90 millones de dólares y que será desarrollada por una firma de reconocimiento internacional.

“En los próximos días tenemos un anuncio muy valioso para el turismo, en otra de las localidades”, adelantó el gobernador, aunque evitó revelar por el momento el nombre de la empresa y el lugar específico donde se concretará la inversión.

Vidal explicó que el proyecto fue trabajado durante aproximadamente un año y que la empresa interesada ya presentó formalmente la iniciativa. Actualmente, indicó, se encuentra en una etapa de evaluación y análisis por parte de la provincia.

Vidal y la comisionada de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui.

“Esto es un trabajo previo que duró doce meses donde la empresa interesada ya presentó el proyecto, y en este momento estamos en un proceso de avalarlo con algunas correcciones”, detalló.

Según anticipó, la inversión “supera claramente los 90 millones de dólares” y estará ubicada en “un lugar estratégico” de la provincia. Además, vinculó el proyecto con las gestiones y viajes realizados al exterior.

“Una firma muy conocida a nivel mundial y esto es parte de viajes que tuvimos al extranjero, son las cosas que nos dicen que vamos por el buen camino”, expresó.

Finalmente, Vidal afirmó que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada y que el anuncio oficial se realizará en los próximos días.

“Está muy avanzado, por eso me animo ya a comentarlo. En los próximos días van a tener novedades. Va a generar automáticamente 300 puestos de trabajo”, aseguró.