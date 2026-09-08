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El gobernador Claudio Vidal salió al cruce de las declaraciones del diputado provincial y exmandatario santacruceño Daniel Peralta, quien había cuestionado la gestión provincial durante el acto de asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista, realizado el sábado pasado en Río Gallegos.

Ante los medios, entre ellos La Opinión Austral, Vidal apuntó directamente contra Peralta y atribuyó sus críticas a dos decisiones de su administración: el nombramiento de autoridades judiciales y la designación del representante de Santa Cruz en el directorio de YPF.

“Daniel es una persona que siempre vivió de la política y su único enojo es porque no le nombramos a la cuñada en un lugar en la Justicia, y porque no lo nombramos en el directorio de YPF”, afirmó el mandatario provincial.

Claudio Vidal: “La política tradicional vivió siempre de la teta del estado”.

En ese sentido, sostuvo que las declaraciones del exgobernador forman parte de una disputa política vinculada con decisiones adoptadas por su gestión. “De ahí en más lo que diga Daniel es parte del fracaso político de los últimos 30 años, y no me afecta la verdad”, manifestó.

Vidal también cuestionó el posicionamiento de Peralta dentro del justicialismo y consideró que sus críticas forman parte de acciones que calificó como “destituyentes”. “Escuché a varios dirigentes políticos referirse a Daniel Peralta con tristeza y lástima, porque en definitiva fueron muchos dirigentes los que lo acompañaron cuando lo intentaron sacar a patadas de la conducción del gobierno provincial”, expresó.

Para el Gobernador, que Peralta participe actualmente de acciones contra el Ejecutivo provincial “no corresponde” y resulta “ilógico y antidemocrático”. A la vez, sostuvo que existe una falta de memoria respecto de la situación política que atravesó la provincia durante las últimas décadas.

“La provincia cambió”

En otro tramo de sus declaraciones, Vidal defendió el sistema de concursos implementado para la designación de cargos judiciales y remarcó que su administración pretende modificar prácticas que, según afirmó, caracterizaron a la política provincial durante años.

“Si te enojás y empezás a tirar piedras porque no te nombro a tu cuñada en la Justicia, nosotros llegamos a cambiar las cosas. Hay un sistema de concursos, estamos haciendo las cosas como corresponde”, señaló.

El Gobernador volvió a vincular el conflicto con el pedido de designación de la cuñada de Peralta como jueza de Cámara y con la posibilidad de que el exmandatario ocupara un lugar en el directorio de YPF en representación de Santa Cruz. “La política tradicional vivió siempre de la teta del Estado en distintos lugares, ocupando cargos donde no cumplían funciones”, cuestionó Vidal.

En abril del 2025 se habían reunido el gobernador Claudio Vidal y el exmandatario y ahora diputado provincial, Daniel Peralta.

Además, apuntó contra los gobiernos que precedieron a su administración y responsabilizó a los últimos 30 años de gestión política por la situación actual de la provincia.

“Entiendo que en una asunción de un partido tan importante, que realmente marcó historia en nuestro país, tomar la palabra para pegarle al Ejecutivo me parece que no dice absolutamente nada, más que no hacerse cargo de los 30 años que gobernaron y se encargaron de saquear totalmente la provincia”, sostuvo.

“Que Santa Cruz esté en estas condiciones claramente quiere decir que los gobernantes durante 30 años hicieron mal las cosas”, agregó.

La respuesta de Peralta

Tras las declaraciones del Gobernador, Daniel Peralta respondió a través de las redes sociales y rechazó los motivos que Vidal atribuyó a sus críticas. “Che gobernador, no dejás de sorprenderme”, comenzó el exmandatario, quien negó haber solicitado el nombramiento de su cuñada en la Justicia.

Peralta sostuvo que su familiar había rendido para el cargo y cuestionó la elección realizada por el Poder Ejecutivo dentro de la terna. También vinculó el tema con distintas causas judiciales y reclamó independencia del Poder Judicial.

El diputado provincial Daniel Peralta le respondió a Vidal con un video subido a las redes sociales.

“Nunca te pedí por mi cuñada, y es potestad del gobernador poner o no al juez y de la terna, elegiste por el primero, en buena hora”. Alguien que “recién había ascendido a juez de Calafate, rindió para la Cámara, siguiendo la línea marcada por el Poder Ejecutivo, al cual obviamente una funcionaria proba y trabajadora y no cuestionada como es Adriana (Peralta), obviamente no hubiera aceptado, hubiera mantenido la independencia en el cargo”, expresó.

Respecto de YPF, Peralta también rechazó la acusación de Vidal y cuestionó el acuerdo alcanzado por la provincia para la salida de la petrolera.

“¿Qué estoy enojado por YPF?”, planteó, y afirmó que no habría aceptado ocupar el cargo en el directorio bajo las condiciones del acuerdo. En ese marco, anticipó que el contrato será objeto de seguimiento e investigación.

Finalmente, Peralta trasladó la discusión desde el plano personal hacia la gestión provincial y sostuvo que “los problemas” de Vidal no son con él, sino con la administración de Santa Cruz. “Los problemas tuyos son que no podés gobernar Santa Cruz”, afirmó el exgobernador, quien concluyó que la provincia atraviesa una situación cada vez más crítica.