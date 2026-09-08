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La actividad hidrocarburífera del flanco norte de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo con la puesta en marcha de un equipo de perforación adquirido por Compañía General de Combustibles (CGC) para avanzar con nuevas perforaciones en el yacimiento Tres Picos.

Durante el acto, el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez, destacó las características de la maquinaria y sostuvo que se trata de una incorporación estratégica para sostener la producción en áreas maduras.

“Es un equipo de perforación muy adecuado para el flanco norte, un equipo de mil caballos para estos pozos que va a llevar adelante CGC”, explicó el funcionario en diálogo con La Opinión Austral.

Según detalló, se trata de un equipo propio de la compañía, preparado para realizar pozos verticales de entre 2.600 y 2.800 metros de profundidad. “Es un equipo moderno, muy interesante, muy práctico, muy seguro”, valoró.

El gobernador Claudio Vidal con el personal de equipo de torre. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Álvarez también remarcó que la adquisición se enmarca en los compromisos que la empresa debe cumplir en las áreas que opera. “CGC debe cumplir con los compromisos asumidos en cada licitación y en cada prórroga”, señaló.

En ese sentido, recordó que varios de esos compromisos fueron asumidos originalmente por Sinopec y que, tras la adquisición de las áreas, CGC también tomó esas obligaciones.

El ministro puso además en valor el rol de los trabajadores santacruceños. “Para CGC contar con un equipo de este tipo con personal idóneo, porque el personal santacruceño es de primer nivel, creemos que van a trabajar de forma muy eficiente”, afirmó.

Más eficiencia

Para Álvarez, la incorporación de tecnología y nuevas perforaciones resulta fundamental para mejorar la eficiencia y extender la vida útil de los yacimientos maduros.

“Este equipo va a reducir costos, va a aumentar la eficiencia”, sostuvo, y planteó que tanto la Provincia como las empresas operadoras, los trabajadores y las organizaciones sindicales deberán acompañar ese proceso para garantizar la viabilidad de las áreas.

En esa línea, señaló que “las nuevas perforaciones hacen a la vida de los yacimientos”, aunque remarcó que también serán necesarios proyectos de recuperación secundaria y terciaria mediante polímeros, con el objetivo de incrementar la producción y sostenerla en el tiempo.

El recorrido de las autoridades provinciales y de CGC. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

El funcionario planteó como uno de los principales desafíos revertir la tendencia descendente que arrastra la producción hidrocarburífera en la provincia. “Esa curva en caída que traía YPF desde el año 2017, que era una caída absoluta, tenemos que tratar con diferentes herramientas desde el Poder Ejecutivo Provincial, las operadoras y los trabajadores, que esa caída sea lo más horizontal posible”, sostuvo.

Los pasivos de YPF

En paralelo, Álvarez salió al cruce de las críticas de sectores de la oposición por el relevamiento de los pasivos ambientales generados durante décadas de actividad de YPF en el norte provincial.

El ministro cuestionó que se reclame al actual Gobierno resultados inmediatos sobre una problemática que, según planteó, se acumuló durante décadas. “Exigen que en 6 meses se haga todo el trabajo que no hicieron en los últimos 31 años”, afirmó en declaraciones a LU14 Radio Provincia.

Álvarez explicó que, tras la salida de YPF de las áreas, la empresa asumió la responsabilidad sobre los pasivos ambientales. El primer relevamiento, indicó, fue realizado por profesionales vinculados a la Fundación Cricyt, con participación de especialistas que desarrollaron tareas principalmente en el ámbito del CONICET, y fue auditado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), además de contar con la intervención de equipos técnicos provinciales.

El gobernador Claudio Vidal se saluda con el CEO de CGC, Hugo Eurnekian. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

El funcionario precisó que el objetivo del trabajo es determinar qué pasivos existen, dónde están ubicados y cuál es su incidencia, mediante un proceso que incluyó relevamientos e inspecciones en territorio. “No nos olvidemos que son 82 años de historia de YPF en el flanco norte de la provincia de Santa Cruz, once concesiones, miles y miles de hectáreas, miles de pozos, con lo cual no es un trabajo que se hace de un día para el otro”, sostuvo.

Álvarez fue categórico respecto de quién deberá asumir los costos de la remediación. “YPF tiene que sanear esta situación a su costo”, afirmó.

Según explicó, una vez finalizado el proceso de revisión y conciliación de la información, la empresa deberá presentar un plan de trabajo de cinco años para avanzar con el saneamiento de la totalidad de los pasivos identificados.

El ministro aclaró además que la Provincia no llevará adelante licitaciones ni contratará consultoras privadas para ejecutar las tareas. La responsabilidad recaerá sobre YPF, que deberá contratar y pagar a las empresas que realicen los trabajos de remediación.

En este punto, defendió la participación de la UBA como organismo técnico independiente para aportar transparencia al proceso. “Se hizo todo prolijo y en forma ordenada”, aseguró.

Pymes santacruceñas

Finalmente, Álvarez destacó que el proceso de remediación también puede convertirse en una oportunidad para generar actividad económica y empleo en la provincia.

El Gobierno santacruceño buscará que las tareas sean ejecutadas por pymes y trabajadores de Santa Cruz, con especial participación de empresas y mano de obra de las localidades del flanco norte.

La intención, según explicó el ministro, es que el saneamiento de los pasivos ambientales no sólo permita avanzar sobre una deuda histórica de la actividad hidrocarburífera, sino que también genere puestos de trabajo y contribuya a reactivar la economía regional.