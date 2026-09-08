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El gobernador Claudio Vidal destacó la puesta en marcha del nuevo equipo perforador de CGC en Tres Picos y valoró la decisión de la compañía de sostener una inversión de largo plazo en el norte de Santa Cruz. Durante una conferencia de prensa, con La Opinión Austral y otros medios presentes, el mandatario remarcó el trabajo conjunto entre la provincia, las operadoras, los sindicatos y los trabajadores para intentar recuperar la actividad convencional en el Golfo San Jorge.

“Es sumamente importante para toda la actividad poder estar acá. Es motivante y es parte del trabajo en equipo”, sostuvo Vidal, quien coincidió con las palabras del presidente de CGC, Hugo Eurnekian, y del dirigente sindical José Llugdar. En ese marco, reconoció que “son momentos difíciles de la actividad convencional en todo el país” y que “no es fácil tomar la decisión de invertir en yacimientos convencionales”.

El Gobernador explicó que el principal desafío está marcado por la competencia con Vaca Muerta, donde las inversiones tienen una recuperación más rápida. “Es mucho más competitivo Vaca Muerta, donde la inversión que se hace se recupera rápidamente y sobre eso se generan ganancias extraordinarias. Esto es así y a veces cuesta reconocerlo, pero es la realidad”, afirmó.

Para Vidal, la permanencia del nuevo equipo en Santa Cruz representa una señal concreta de recuperación. “Poder tener un equipo de perforación que va a quedar en la provincia es una señal de reactivación, de alivio y de mejora en los distintos yacimientos con respecto a la actividad en crecimiento”, señaló. También destacó que la incorporación se suma a otros equipos de terminación y pulling que volvieron a operar después de que la provincia dispusiera una quita de tres puntos de regalías en la mayoría de los yacimientos.

“Levantar este perforador es más empleo, producción y regalías”

Vidal defendió la decisión de reducir regalías como parte del esfuerzo realizado por la provincia para generar condiciones favorables a la inversión. “Esto es un gran esfuerzo que hace también la provincia”, sostuvo, y remarcó que el Gobierno mantendrá esa actitud “siempre y cuando veamos que del otro lado existen este tipo de iniciativas”.

Claudio Vidal junto a trabajadores que acompañaron la puesta en marcha del perforador de CGC.

En esa línea, resumió el impacto esperado de la inversión: “Levantar este perforador es más empleo, producción y regalías para la provincia”. A su vez, destacó que el escenario actual está acompañado por un precio del barril superior a los 95 dólares, aunque recordó que el petróleo es “una actividad muy cíclica” y permanentemente condicionada por los precios internacionales.

El mandatario anticipó además que la provincia se encuentra negociando con las distintas operadoras nuevos planes de inversión. “Estamos discutiendo con las distintas operadoras y nos deben presentar un nuevo plan de perforación. Estaríamos hablando de un equipo de perforación más”, adelantó.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC; Rodrigo Fernández, Chief of Staff de CGCM (izq.); y José Llugdar, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral (der). FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

También consideró positiva la llegada de San Antonio, a la que definió como “un síntoma de alivio” porque representa la recuperación de parte de la estructura de servicios que actualmente falta en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El desafío frente a Vaca Muerta

“Todos sabemos que la mayoría de los equipos están enfocados en Vaca Muerta, que hoy es la joya del petróleo. Es una cuestión lógica que hay que enfrentar”, sostuvo Vidal. Frente a ese escenario, aseguró que Santa Cruz está tomando decisiones para recuperar competitividad, aunque admitió que todavía queda trabajo por delante.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, durante la puesta en marcha del nuevo equipo perforador de CGC. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Desde la provincia hemos tomado decisiones que permiten este tipo de acciones, pero falta. Lo sabemos. Pero vamos por buen camino y esta es la forma”, afirmó.

El Gobernador también defendió el trabajo del Ministerio de Energía y de los equipos que participan en los procesos necesarios para habilitar nuevas inversiones. “Nadie sabe el trabajo que lleva adelante este ministerio”, sostuvo, al reconocer las críticas que en ocasiones recibe el área.

En ese sentido, destacó que existen múltiples actores trabajando sobre permisos y condiciones vinculadas con la actividad y remarcó la importancia del resultado alcanzado: “No es fácil quitar regalías en un momento delicado, que hemos logrado subir más de seis equipos. Esto es importante para el presente y lo que viene”.

31 pozos y una campaña que continuará en 2027

Consultado por Jorge Bilbao, periodista de La Opinión Austral, sobre la importancia en que se generen estos nuevos proyectos, el gobernador destacó que el programa de perforaciones de CGC. “Para empezar este programa se garantiza la perforación de 31 pozos: 9 para todo lo que queda del año”, precisó, y subrayó que dos de esos pozos serán exploratorios.

Sobre la operación en Tres Picos, explicó que la intención es comenzar con perforaciones de hasta 2.800 metros de profundidad, aunque las expectativas podrían superar los 3.000 metros. Para el próximo año, en tanto, está prevista una campaña de 22 pozos, que incluirá nuevos objetivos exploratorios en otras zonas.

El Gobernador destacó especialmente que en Tres Picos hacía muchos años que no se perforaba y recordó su propia trayectoria en esos yacimientos. “Años atrás me tocó trabajar en estos yacimientos”, manifestó.

El recuerdo de sus años en los yacimientos

Durante la jornada, Vidal también se refirió al encuentro que mantuvo con trabajadores y al significado personal que tuvo volver a ese ámbito. “Fue emotivo. Yo quiero al sector, parte de mi corazón está acá”, expresó.

Durante la jornada le obsequiaron un chaleco “de la primera empresa en la que me tocó trabajar en torre”, contó el gobernador.

La entrega de un chaleco por parte de un trabajador al gobernador Claudio Vidal.

Recordó que dejó “10 años de mi vida” en la actividad, muchas veces lejos de sus hijos y su familia, mientras trabajaba “en la construcción de una institución” (NdR: por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado y Energías Renovables) que, según afirmó, “hoy sin lugar a dudas es una de las que más infraestructura tiene y más fuerte de la región”.

“Lo hice con orgullo, entusiasmo y convicción, y poder ver a los trabajadores cara a cara siempre es motivo y satisfactorio, porque hay reconocimiento del esfuerzo de tantos años en conjunto”, sostuvo.

Incluso, al hacer memoria sobre los momentos más felices de su vida vinculados al petróleo, fue más personal: “Si tengo que hacer memoria, cuál fue la parte más feliz de mi vida en la actividad, fue cuando estuve en los yacimientos, cuando usaba el casco y era enganchador. Son momentos felices que no me voy a olvidar nunca”.

El vínculo con los sindicatos

Finalmente, Vidal habló sobre su relación con los distintos sectores gremiales vinculados a la actividad. “Se habla con la mayoría”, afirmó, aunque explicó que actualmente cada uno ocupa una función diferente.

“Hay compañeros enfocados en lo gremial, yo enfocado en la política, y es mi deber trabajar y gobernar absolutamente para todos, no para un solo sector”, señaló.

El mandatario aseguró que ese equilibrio también es el mensaje que transmite a los distintos sindicatos, entre ellos el sector jerárquico, la UOCRA y Camioneros.

“Y esto se lo transmito a los distintos gremios: es algo distinto, y no es que me haya olvidado de mi sector: para nada, en absoluto. Lo llevo en el corazón, pero hay que sostener cierto equilibrio”, concluyó.

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