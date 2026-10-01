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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participa en París de la Argentina Week, un encuentro internacional que reúne a autoridades, gobernadores, empresarios e inversores para presentar las oportunidades productivas y comerciales de Argentina.

Junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, el mandatario provincial desarrolla una agenda destinada a posicionar a Santa Cruz ante potenciales inversores y generar nuevos vínculos con el sector privado.

“Para Santa Cruz es importante estar presente, porque necesitamos inversión privada para ampliar nuestra actividad productiva y generar más trabajo genuino”, señaló Vidal durante su participación en las actividades en Francia.

Tapa de La Opinión Austral del jueves 1 de octubre del 2026.

Santa Cruz busca atraer inversiones

La presencia de la provincia en la Argentina Week tiene como objetivo presentar las oportunidades que ofrece Santa Cruz y avanzar en contactos con empresas y grupos inversores interesados en proyectos de largo plazo.

La agenda provincial tiene entre sus principales ejes a la energía, la minería y la pesca, sectores considerados estratégicos para ampliar la producción y diversificar la actividad económica.

En ese marco, Vidal planteó la necesidad de que las oportunidades productivas puedan traducirse en proyectos concretos dentro del territorio santacruceño.

“Venimos a mostrar nuestro gran potencial buscando que pueda transformarse en inversiones, producción y trabajo para nuestros vecinos”, sostuvo el gobernador.

Vidal participa junto al ministro Jaime Álvarez de una agenda orientada a presentar las posibilidades de inversión que ofrece Santa Cruz y acercar la provincia a potenciales inversores.

Una agenda con empresarios e inversores

La jornada central de la Argentina Week se desarrolla este jueves 1° de octubre en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El encuentro incluye paneles y reuniones vinculados con energía, minería, agroindustria, infraestructura, salud y biotecnología, entre otros sectores.

La agenda de Santa Cruz comenzó con una recepción en la Embajada Argentina en Francia y continuará durante los próximos días con actividades vinculadas a energía, minerales críticos, sector nuclear y pesca.

Inversiones, producción y empleo

Para el Gobierno provincial, la participación en París forma parte de una estrategia orientada a promover la inversión privada y ampliar la actividad productiva.

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El objetivo planteado es que los capitales y proyectos que lleguen a la Argentina también encuentren en Santa Cruz oportunidades vinculadas a sus recursos y sectores estratégicos.

La misión provincial apunta así a transformar los contactos generados en nuevas oportunidades de inversión, con impacto en la producción y en la generación de puestos de trabajo.

EN ESTA NOTA Argentina Week París Claudio Vidal

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