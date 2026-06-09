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De cara a la Mesa del Salario a realizarse este miércoles con representantes de la Policía de Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal se refirió públicamente al conflicto, ratificó la voluntad de avanzar con una propuesta salarial para la fuerza y cuestionó duramente a sectores políticos que, según aseguró, intentan aprovechar la situación con fines electorales.

En declaraciones radiales con Voces y Apuntes, el mandatario confirmó que en el encuentro participarán los representantes que históricamente integran la Mesa del Salario y también un delegado de uno de los sectores disidentes que impulsaron los reclamos de las últimas semanas.

“Mañana (NdR: por este miércoles) va a participar los que ya lo hacían en la mesa del salario, que es algo establecido hace varios años. Y por otra parte, un representante por un sector disidente a los que conforman la mesa del salario, que sería de un 20%”, explicó.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el encuentro entre las partes será este miércoles 10 de junio a partir de las 09:00 horas en las instalaciones de la Escuela de Policía.

Vidal buscó diferenciar el reclamo salarial de las disputas internas que atraviesan algunos sectores de la fuerza. Según sostuvo, existe una demanda legítima por mejoras en los ingresos, pero también una puja institucional que no corresponde resolver al Gobierno provincial.

“Más allá de la discusión salarial, que es justa y que uno entiende perfectamente cuál es el reclamo, acá hay otra cosa. Hay una interna de algunos sectores ”, afirmó.

Los autoconvocados en el izamiento dominical de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa línea remarcó que la administración provincial no intervendrá en cuestiones relacionadas con la conducción de las organizaciones que representan al personal policial.

“El Gobierno no está para intervenir en la vida íntima de las instituciones. Hay cuestiones que se solucionan democráticamente a través del voto. No podemos ser parte de una interna para ver quiénes son los que conducen la asociación civil, eso lo deben solucionar como institución”, señaló.

Sin embargo, el gobernador fue más allá y vinculó parte de la conflictividad con sectores políticos que, según denunció, buscan obtener ventajas de cara al escenario electoral 2027.

“Además de todo esto sabemos que hay intereses políticos y sectores de la política que trabajan en conjunto con algunos voceros y hoy es materia de investigación también. Lo hemos hablado con Fiscalía de Estado”, aseguró.

Natalia Linardi, fiscal de Estado provincial.

En este contexto, para Vidal, resulta llamativo que el conflicto haya escalado inmediatamente después de que el Gobierno anunciara la convocatoria a las negociaciones salariales.

“Lo extraño de todo esto es que nosotros realizamos la convocatoria a distintos gremios una semana antes. Nos sorprendió que de un día para otro, después de que ya notificamos a todos los sectores, tener este conflicto muy bien organizado con algunos sectores de la política”, manifestó.

“Esto será algo a resolver por la Fiscalía de Estado. Los actores de la política que están involucrados tendrán que responder qué están haciendo y con qué intención”, enfatizó.

No obstante, el mandatario insistió en que comprende la situación que atraviesan los trabajadores policiales y aseguró que el Ejecutivo continúa buscando alternativas para mejorar los salarios en un contexto económico complejo.

Asimismo, el gobernador adelantó que la Provincia evalúa gestionar un adelanto financiero ante el Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad de respuesta frente a las demandas salariales en general.

“Vamos a realizar una propuesta y también a solicitar herramientas que nos permitan seguir acompañando a los trabajadores en un contexto muy difícil para todas las provincias argentinas”, aseguró.

“Estoy hablando con el Gobierno nacional para solicitar un adelanto. No te regalan nada… siempre sujetos a una tasa de interés de un 15%, y es algo que nosotros sabemos que será una bola enorme al final del camino, pero hoy es la única salida que tenemos”, explicó.

También indicó que otra alternativa bajo análisis es reasignar recursos provinciales.

“O sacar fondos de algún organismo y trasladarlo a esta paritaria”, expresó.

El gobernador insistió en que la prioridad es encontrar mecanismos que permitan recomponer los ingresos de los trabajadores estatales.

“Entiendo perfectamente el reclamo y los quiero ayudar. Utilizamos todos los mecanismos a disposición para mejorar el salario de los trabajadores del Estado”, afirmó.

Sin cambios en la conducción policial

Consultado sobre posibles cambios en la cúpula policial, Vidal fue categórico y descartó cualquier cambio inmediato.

“Yo no me meto en la vida institucional interna y, por otro lado, no hay cambios de cúpula. No veo motivos para esto”, sostuvo.

Pedro Prodromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz.

El mandatario además respaldó públicamente el trabajo que viene realizando el Ministerio de Seguridad, a cargo de Pedro Prodromos, y destacó la presencia territorial de sus funcionarios.

“Este debe ser el primer ministro de Seguridad de la historia que está presente en allanamientos y en controles de ruta”, afirmó.

Y añadió: “Recuerdo que la crítica antes era que los funcionarios no se mostraban. Acá dan la cara”.

En ese sentido, ratificó su confianza tanto en el ministro como en la conducción policial, que hoy tiene en Jefatura de Policía a Diego Agüero y Luis Bordón.

“No tengo motivos para correr al ministro de Seguridad y a su cúpula policial. No tengo motivos”, expresó.

Asimismo, recordó que la actual gestión debió afrontar problemas estructurales heredados.

“Durante muchos años hubo un desmanejo total de recursos y abusos en la administración”, sostuvo.

Aunque reconoció que existen aspectos susceptibles de mejora, destacó el trabajo de diálogo que se viene llevando adelante.

“Quizás haya que mejorar en algunas cuestiones y me he comprometido, siempre que el tiempo lo disponga, a participar yo mismo en las mesas de trabajo”, indicó.

También aseguró que los reclamos de los efectivos merecen ser escuchados.

“Hay reclamos de la fuerza de seguridad que son justos y correctos. Lo único que le pedí a la cúpula es más trabajo en equipo, y la mesa de trabajo con diálogo y con respeto siempre genera buenos resultados”, manifestó.

“El reclamo es lógico y me pongo en ese lugar”

A lo largo de la entrevista, Vidal destacó reiteradamente el trabajo que realiza la Policía de Santa Cruz y aseguró que existe un reconocimiento concreto hacia la tarea cotidiana de los efectivos.

“Si hay un sector que se le reconoce el esfuerzo y se vio reflejado en esta gestión es la fuerza”, afirmó.

Según señaló, durante su gestión observó una presencia policial más activa en distintos puntos de la provincia.

“Jamás antes había visto los controles en ruta que hoy tenemos y la presencia policial. Por eso los reconozco”, dijo.

También aseguró conocer de primera mano las demandas del personal.

“He recorrido muchísimas comisarías y hablo con el personal cuando estoy en controles. El reclamo es lógico, lo comprendo y me pongo en ese lugar”, expresó.

En ese contexto, remarcó que la pérdida del poder adquisitivo es un problema que excede a la fuerza policial.

“Más allá de la situación económica, es muy difícil que el salario alcance en este contexto nacional”, señaló.

Finalmente, el gobernador defendió la política salarial implementada por su administración y cuestionó la falta de discusión que, según sostuvo, existió durante gobiernos anteriores.

“Nadie decía nada antes y los salarios siempre eran por debajo de la inflación”, afirmó.

Y concluyó: “Los diez años anteriores antes de que asumamos, el 99% de las paritarias fue por debajo de la inflación. Todos estos problemas son generados porque durante el gobierno anterior no se discutió paritaria y en el sector de la fuerza nadie dijo nada. Nos tocó a nosotros y es lo primero que observamos, comenzando a mejorar el salario de a poco, por encima de la inflación en 2024 y 2025. Hay que mirar los recibos de sueldo, esa es la realidad”.