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El gobernador Claudio Vidal comenzó, este miércoles, su participación en la Argentina Week en Paris, un espacio que encabezado por el Gobierno Nacional junto a mandatarios provinciales, empresarios argentinos de compañías de energía, agroindustria, finanzas, tecnología, minería y petroleras presentan oportunidades comerciales, productivas y de inversión que ofrece la Argentina.

“Venimos a mostrar nuestro gran potencial buscando que pueda transformarse en inversiones, producción y trabajo para nuestros vecinos”, aseguró Vidal tras su participación en la bienvenida que se desarrolló en las instalaciones de la Embajada Argentina en Francia.

Continuidad de la agenda

La jornada central será mañana jueves 1° de octubre en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

De izquierda a derecha: Claudio Vidal (Santa Cruz), Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Diego Santilli (jefe de Gabinete de la nación), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Pablo Quirno (Canciller) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El programa incluirá una apertura sobre la transformación macroeconómica del país y paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, además de un panel estratégico sobre el escenario internacional y una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina.

Vidal participará de esta jornada en la sede de la OCDE, con reuniones junto a empresarios, autoridades nacionales y gobernadores, en una agenda que tiene como ejes la energía, minería, agro, salud, biotecnología e inversiones.

Además, serán parte de este encuentro no solamente referentes empresariales argentinos sino también franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

Una jornada importante para Santa Cruz

La continuidad de la agenda prevista en la Argentina Week 2026 continúa, el viernes 2 de octubre, en la Agencia Internacional de Energía, en la que para Santa Cruz es una jornada “muy importante” destacó Vidal.

La delegación de mandatarios provinciales y funcionarios del gabinete nacional, en una de las actividades en París.

El gobernador Claudio Vidal participará de este encuentro donde desarrollarán reuniones sobre tecnología e inteligencia artificial, con foco en las oportunidades de inversión, y sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Además, en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) se desarrollará una mesa redonda de alto nivel sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones. El encuentro abordará también agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas globales de valor, arbitraje internacional y condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo. “También habrá una agenda específica dedicada al sector pesquero, una actividad muy importante para nuestra provincia”, precisó Vidal.

Se trata de la jornada de promoción comercial que reunirá a una delegación pesquera argentina integrada por 15 empresas con referentes de la industria alimentaria francesa. Se realizarán 165 reuniones de negocios B2B destinadas a consolidar la presencia en el mercado europeo de productos del Atlántico Sur, como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.