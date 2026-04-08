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La provincia de Santa Cruz vive horas decisivas con la llegada de los CEOs de las petroleras más importantes del país, quienes comenzaron a arribar a Río Gallegos para participar de una serie de encuentros con el gobernador Claudio Vidal.

Este espacio de diálogo tiene como objetivo principal analizar la situación actual del sector hidrocarburífero y avanzar en definiciones que permitan potenciar la producción, en un contexto que requiere medidas urgentes para sostener la actividad y el empleo.

FOTO: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Entre los ejecutivos que ya se encuentran en la ciudad se destacan Horacio Marín, CEO de YPF, Hugo Eurnekian,CEO de CGC, Miguel Pesce y Gustavo Martínez, quienes forman parte de esta instancia clave de negociación impulsada por el Gobierno provincial.

Entre ellos, ya se encuentran en Río Gallegos el , Horacio Marín, acompañado por Lisandro de Leonardis; el CEO de CGC, Hugo Eurnekian; Pedro Martínez de Alianza Petrolera y Miguel Pesce, en representación de Petrolera Santa María.

La presencia de estos referentes del sector energético refuerza la importancia de la convocatoria, que busca alinear a los principales actores de la industria en torno a un acuerdo decisivo para Santa Cruz.

Impulso a la producción y defensa del empleo en Santa Cruz

La iniciativa del Ejecutivo provincial se centra en lograr compromisos concretos por parte de las operadoras, tanto en materia de inversión como en la reactivación de la actividad en los yacimientos.

Uno de los ejes centrales de las conversaciones es el impulso a la producción hidrocarburífera, acompañado por la necesidad de sostener y generar empleo en el sector.

En este sentido, el Gobierno busca garantizar que cualquier acuerdo contemple la continuidad laboral de los trabajadores y la reactivación de equipos, promoviendo una mayor actividad en la provincia.

Además, el hecho de que las reuniones que se lleven adelante en Río Gallegos posiciona a Santa Cruz como el epicentro de decisiones estratégicas para la industria petrolera a nivel nacional.