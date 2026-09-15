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El gobernador Claudio Vidal informó este lunes que -tal como lo adelantó La Opinión Austral– mantuvo una reunión con las máximas autoridades de Newmont, en el marco del conflicto generado por las inspecciones realizadas en el yacimiento Cerro Negro, ubicado en cercanías de Perito Moreno.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que el encuentro permitió avanzar sobre las observaciones detectadas durante los controles provinciales y aseguró que la empresa asumió el compromiso de corregir las situaciones señaladas.

“Hoy mantuvimos una reunión con las máximas autoridades de Newmont para avanzar sobre las situaciones detectadas durante los controles realizados en Cerro Negro. La empresa asumió el compromiso de corregirlas y acordamos trabajar sobre los temas pendientes”, indicó Vidal.

Entre esos puntos, el gobernador puso especialmente el foco en el cumplimiento de la Ley 90/10, una de las demandas que la Provincia viene planteando en relación con la incorporación de trabajadores santacruceños a los proyectos productivos.

Newmont Cerro Negro ubicado en el Macizo del Deseado.

“Los recursos son de Santa Cruz y el trabajo tiene que ser para los santacruceños”, afirmó Vidal, quien cuestionó las políticas aplicadas durante anteriores gestiones provinciales y sostuvo que se permitió el ingreso de trabajadores provenientes de otras provincias mientras los santacruceños aguardaban oportunidades laborales. “Eso se tiene que terminar. Las reglas están para cumplirse”, sostuvo.

Un conflicto que escaló durante el fin de semana

La reunión se produjo luego de una escalada entre el Gobierno provincial y la compañía minera a partir de los operativos de inspección realizados en Cerro Negro.

Durante los controles, el Ministerio de Trabajo dijo que detectó observaciones vinculadas con seguridad, higiene y documentación, por lo que se dispusieron distintos ceses de tareas. El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, había adelantado que los equipos provinciales regresarían al yacimiento para verificar que la empresa subsanara los requerimientos formulados.

La situación derivó además en una interrupción de las operaciones por parte de Newmont y en la desmovilización de trabajadores, una decisión que generó preocupación y reacciones entre los sindicatos vinculados con la actividad minera. AOMA y ASIMRA respaldaron los controles provinciales, mientras que también se pronunciaron otras organizaciones gremiales vinculadas al yacimiento.

El adelanto en la tapa de La Opinión Austral de este lunes 14 de septiembre.

El escenario había generado preocupación más allá del ámbito provincial. Según informó La Opinión Austral, la situación fue seguida por autoridades nacionales, cámaras empresariales y representantes del sector minero, mientras que también llegó al ámbito diplomático estadounidense debido al origen de la compañía.

El Gobierno defendió las inspecciones

En las últimas horas, Vidal había defendido públicamente los controles realizados por su administración y remarcado que el objetivo no era frenar la actividad minera.

“Acompañamos los proyectos productivos, pero ojo, primero los trabajadores”, había señalado el gobernador en declaraciones difundidas por La Opinión Austral, al defender las inspecciones de seguridad e higiene realizadas en las instalaciones de Newmont.

Inspecciones. Ministerio de Seguridad y de Trabajo en el yacimiento minero.

La posición oficial también recibió respaldo de la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los Sectores Petrolero, Minero, Energético, Ambiental e Industrial de Santa Cruz (CAPPEMA), que sostuvo que la inversión y el empleo deben convivir con el cumplimiento de las normas y la protección de los trabajadores.

En paralelo, el diputado nacional de La Libertad Avanza Jairo Guzmán cuestionó el accionar provincial y advirtió sobre el impacto que podría tener un conflicto con una empresa minera en un escenario marcado por la desocupación y la necesidad de nuevas inversiones. Lo propio hizo la dirigente radical Roxana Reyes. A ambos, el gobernador Vidal les respondió en rueda de prensa ante la consulta de este medio: “Que algunos actores de la política quieran hacer un circo de esto, a mí me da lo mismo; yo primero como trabajador defiendo a los demás trabajadores”, dijo.

Nueva reunión con participación de los gremios

Tras el encuentro con Newmont, Vidal anticipó que habrá una nueva instancia de diálogo en la que participarán los representantes de todos los gremios con presencia en Cerro Negro. “Queremos diálogo y acuerdos, pero también una minería que genere inversión, producción y trabajo para nuestra gente, con seguridad y respeto por las normas”, sostuvo.

De esta manera, el Gobierno provincial busca encauzar el conflicto luego de un fin de semana en el que la relación con Newmont alcanzó uno de sus puntos de mayor tensión.

La próxima instancia tendrá así varios temas sobre la mesa: las correcciones exigidas por las inspecciones, las condiciones de seguridad e higiene, la continuidad de las operaciones, la situación de los trabajadores y el cumplimiento de la Ley 90/10.