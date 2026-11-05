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El gobernador Claudio Vidal encabezó este jueves la firma de los acuerdos que permitirán avanzar con el reinicio definitivo de las represas sobre el río Santa Cruz. El entendimiento establece condiciones laborales y productivas para la nueva etapa de la obra, con prioridad para los trabajadores y las empresas santacruceñas a través del esquema 90/10.

Tras meses de negociaciones y gestiones encabezadas por el mandatario provincial, se concretó la firma de los acuerdos que permitirán reactivar una de las obras de infraestructura energética más importantes del país. Según las estimaciones, la puesta en marcha de los trabajos generará 1.800 puestos de trabajo directos y otros 2.200 indirectos en Santa Cruz.

El acto se realizó este jueves en la sede de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Opinión Austral estuvo presente para cubrir el momento de la firma y acompañar de cerca una jornada clave para el futuro de las represas y la generación de empleo en la provincia.

Vidal llegó este a Buenos Aires este jueves por la mañana junto a integrantes de su gabinete y representantes de distintos sectores vinculados al proyecto. La reunión contó con la participación de representantes del Gobierno nacional, de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de la ejecución de los trabajos y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Durante el encuentro se acordó la actualización y adecuación del plan de trabajo, las condiciones laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes para esta nueva etapa de construcción. También se avanzó en un entendimiento entre la UTE y la representación gremial para garantizar previsibilidad y organización en el regreso de la actividad.

Represas: el esquema 90/10 priorizará a los trabajadores santacruceños

Uno de los puntos centrales de los acuerdos firmados fue el convenio entre el Gobierno de Santa Cruz y la UTE Gezhouba, que establece condiciones para que la reactivación de las represas tenga un impacto directo en el empleo y la economía provincial.

El entendimiento contempla el cumplimiento del esquema 90/10, que establece que el 90% de la mano de obra contratada deberá ser de origen santacruceño.

Para acceder a estas oportunidades laborales, los trabajadores deberán acreditar su inscripción en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) y demostrar residencia efectiva en la provincia.

La medida apunta a que la reactivación de la obra se traduzca en oportunidades concretas para los habitantes de Santa Cruz, priorizando la incorporación de mano de obra local.

Empresas de Santa Cruz también tendrán prioridad

El acuerdo contempla además la participación de empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios radicadas en la provincia.

Las firmas interesadas en formar parte de la cadena de contrataciones deberán estar inscriptas en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) y cumplir con los criterios establecidos en el esquema 90/10.

El objetivo es que las pequeñas y medianas empresas santacruceñas puedan acceder a nuevas oportunidades comerciales a partir de la reactivación de los trabajos, fortaleciendo la actividad económica y productiva provincial.

La reactivación de las represas y su impacto en la economía provincial

Con la firma de estos acuerdos, se abre una nueva etapa para la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. El proyecto no solo representa una obra estratégica para la generación de energía, sino que también constituye una fuente de empleo y movimiento económico para distintas localidades.

La incorporación de trabajadores locales y la contratación de proveedores y prestadores de servicios santacruceños buscan garantizar que una parte importante de la inversión permanezca en la provincia y genere beneficios para el comercio, el consumo y las pequeñas y medianas empresas.

Junto al gobernador Claudio Vidal participaron el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; el ministro de Energía, Jaime Álvarez; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; el diputado nacional José Luis Garrido; los intendentes Analía Farías, de Comandante Luis Piedra Buena, y Juan Manuel Borquez, de Puerto Santa Cruz; la diputada provincial Fabiola Loreiro y el coordinador provincial Adrián Suárez.