El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) realizará este miércoles un nuevo sorteo público y televisado para definir a los adjudicatarios de 20 viviendas del Barrio 56 Viviendas de Río Gallegos. El procedimiento será transmitido en vivo este miércoles por Canal 9 Santa Cruz y fiscalizado por Lotería para Obras de Acción Social (LOAS), en el marco de un nuevo esquema que el organismo busca implementar para transparentar la adjudicación de viviendas sociales.

En diálogo con “La Mañana de LU12” de Radio LU12 AM680, el gerente del IDUV, Pablo Cruz, explicó cómo se llegó a esta instancia, quiénes podrán participar y cuáles son los controles que se realizaron sobre el padrón habitacional.

Según detalló, el proceso comenzó con las actualizaciones masivas realizadas durante 2025, a partir de las cuales se conformó un padrón de aproximadamente 970 grupos familiares en Río Gallegos.

Sobre ese universo, el organismo comenzó a trabajar con el primer cuartil, es decir, con las familias que obtuvieron los puntajes más elevados. Se trata de alrededor de 280 a 290 grupos familiares con entre 48 y 50 puntos, que son quienes quedaron en condiciones de participar del sorteo de las unidades disponibles.

“Las familias que tengan mayor puntaje, las familias que tengan 50, 49, 48 puntos, que son cerca de 280, 290 grupos familiares, son los que van a estar ingresando al sorteo”, explicó Cruz durante la entrevista con el programa de “La Decana de la Patagonia” conducido por Pablo Manuel y Victoria Lescano.

Pablo Cruz, gerente del IDUV, en su entrevista con “La Mañana de LU12”.

El dato adquiere particular relevancia porque, según informó oficialmente el Gobierno provincial, entre los postulantes habilitados se encuentran familias que, en muchos casos, llevan más de dos décadas inscriptas esperando acceder a una vivienda. El padrón definitivo fue publicado a fines de junio en el Boletín Oficial, permitiendo conocer tanto a quienes participarán como a quienes fueron excluidos por no cumplir con los requisitos.

Controles casa por casa y cruces de información

Antes de llegar al sorteo, el IDUV realizó un proceso de verificación de las condiciones habitacionales de los postulantes.

Cruz explicó que se llevaron adelante visitas a los domicilios junto con el área de Acción Social del Instituto y con acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo fue relevar la situación actual de cada grupo familiar y comprobar que la información declarada coincidiera con la realidad.

A ese trabajo se sumaron distintos cruces de información. El organismo contrastó sus propios registros con datos provenientes del Registro de la Propiedad, registros municipales y el CINTIS a nivel nacional, según detalló el funcionario.

“Lo importante es que se garantiza la transparencia y se garantiza que la gente que tiene propiedades no va a poder ingresar al sorteo”, sostuvo Cruz.

El funcionario planteó que la metodología apunta a modificar la lógica histórica de adjudicación de viviendas y establecer criterios que puedan ser conocidos y comprendidos por todos los postulantes.

Las viviendas que el IDUV entregará próximamente en Río Gallegos.

“Lo que busca el instituto en este caso es tener transparencia, que no dependa de la voluntad del político de turno decir ‘a usted le ha sido una vivienda y a usted no’”, afirmó.

Y agregó: “Buscamos alejarnos de eso y empezar a tener unos procesos de adjudicación que sean claros y que todos los usuarios puedan entender cómo se realizan los procesos de adjudicación de viviendas”.

La intención, según explicó, es que las familias que se encuentran en igualdad de condiciones tengan las mismas posibilidades, independientemente de su procedencia o de cualquier otro factor ajeno a los criterios establecidos.

“Las familias que están en igualdad de condiciones, que cumplieron todos los requerimientos, que están esperando hace más de 20 años, tienen las mismas posibilidades, sean de donde sean”, remarcó.

El Gobierno provincial también presentó el sistema como un cambio respecto de los mecanismos utilizados durante los últimos años. El sorteo abierto recupera una modalidad que, según información oficial, no se implementaba públicamente desde hacía varios años y que busca que la comunidad pueda seguir en tiempo real el proceso de asignación.

¿Cuántas viviendas se sortean?

Aunque el complejo está conformado por 56 viviendas, no todas serán definidas mediante este sorteo.

De acuerdo con lo explicado por Cruz, 32 unidades serán destinadas a personal policial, mientras que otras corresponden a cupos establecidos por normativa.

El funcionario señaló que tres viviendas serán destinadas a personas con movilidad reducida, en cumplimiento de la normativa del FONAVI, que establece un porcentaje de viviendas para personas con discapacidad. Además, una unidad será destinada a un veterano de Malvinas, también en función de la legislación vigente.

De esta manera, 20 viviendas serán las que finalmente ingresen al sorteo público. Esa distribución coincide con la información oficial difundida por el Gobierno provincial, que confirmó que las 20 unidades corresponden al Barrio 56 Viviendas y serán asignadas mediante un procedimiento público.

Viviendas de dos y tres dormitorios

Cruz también brindó detalles sobre las características de las casas que forman parte del complejo.

Se trata de viviendas de dos y tres dormitorios, destinadas a responder a las necesidades de distintos grupos familiares. Del total, 12 unidades cuentan con tres dormitorios, mientras que la mayoría dispone de dos.

Además, hay dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, con características específicas como pasillos más anchos y aberturas de mayores dimensiones.

Las unidades tienen aproximadamente 64 metros cuadrados y presentan una particularidad pensada para el crecimiento futuro de las familias: las viviendas de dos dormitorios cuentan con una platea preparada para que puedan ser ampliadas rápidamente a tres habitaciones.

“Se piensa la planificación familiar”, explicó Cruz.

El gerente del IDUV destacó además el sistema constructivo utilizado y puso especial énfasis en la calidad de las viviendas.

“Son viviendas que se potenciaron en material tradicional”, señaló, y aseguró que se trata de “una de las más lindas que se han entregado al IDUV en los últimos 20 años”.

Según su evaluación, incluso trabajadores con muchos años dentro del organismo reconocieron la calidad de la construcción.

El sorteo será televisado y fiscalizado

El procedimiento se realizará este miércoles a las 10 de la mañana y podrá ser seguido a través de Canal 9 Santa Cruz.

Además, contará con la participación de Lotería para Obras de Acción Social, que tendrá a su cargo la fiscalización del procedimiento. El objetivo es que el mecanismo pueda ser observado públicamente y que cada instancia del proceso quede expuesta ante los propios postulantes y la comunidad.

Para Cruz, este punto constituye uno de los aspectos centrales del nuevo esquema de adjudicación.

Así son: el interior de las casas que IDUV sorteará.

La intención del IDUV es que el mecanismo utilizado para estas 20 viviendas se replique en los próximos procesos habitacionales de la provincia, una vez completadas las correspondientes actualizaciones y verificaciones de los postulantes, destacaron desde el Gobierno.

El próximo paso: otras 120 viviendas

El proceso no terminará con el sorteo del Barrio 56 Viviendas. Cruz explicó que, junto al complejo que está próximo a finalizarse, se encuentra en construcción otro plan de 120 viviendas, cuya entrega está prevista para el próximo año.

La idea es que esas futuras unidades sean adjudicadas mediante la misma metodología de sorteo, respetando el esquema de puntajes y los controles sobre la situación de cada familia.

“Si bien en este sorteo ya no se han favorecido, hay que aclarar que al lado del plan de 56 viviendas se está construyendo el plan de 120 viviendas que se entregará el año que viene con la misma metodología de sorteo”, señaló.

El dato apunta especialmente a las familias que integran el padrón pero que, pese a tener puntajes elevados, no resulten beneficiadas en esta primera instancia.

En ese sentido, la actualización masiva no fue exclusiva de Río Gallegos. Cruz aclaró que el proceso se realizó en toda la provincia y que la intención del IDUV es aplicar procedimientos similares en las distintas localidades santacruceñas.

“Ahora el IDUV tiene un procedimiento claro sobre cómo vamos a adjudicar todas las viviendas sociales”, sostuvo en el cierre de la entrevista.