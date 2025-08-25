El concesionario de Volkswagen Autoban de Río Gallegos, lanzó una preventa exclusiva para el nuevo modelo Volkswagen Tera, un vehículo que se presenta como una alternativa más económica al popular Polo.

La Opinión Austral dialogó con Marcela, vendedora, destacó la gran demanda que ha generado el nuevo modelo, especialmente en la provincia.

El Volkswagen Tera se ofrece en una preventa especial con una financiación atractiva para los interesados.

FOTO: JOSÉ SILVA/LAOPINIÓN AUSTRAL

Los clientes pueden acceder al vehículo con un pago inicial de 9 millones de pesos, ya sea a través de capital propio o con un vehículo usado a cambio o mediante el plan canje, que acepta “cualquier marca y modelo” siempre y cuando tenga el valor del pago inicial. La financiación permite cuotas muy bajas, a partir de los 270.000 pesos, y se caracteriza por una tasa cero y la posibilidad de adelantar cuotas sin restricciones.

“El Tera fue furor“, destacando el éxito de la preventa en la reciente gira que realizaron por las localidades de Río Turbio, 28 de Noviembre y El Calafate, donde se vendieron “arriba de 15 contratos”.

Este éxito se debe a que, a pesar de ser un modelo económico, el Tera es un vehículo “supercompleto” desde su versión de entrada. Incluye motor 1.6, sensor de estacionamiento, cámara de retroceso, velocidad crucero y una pantalla digital de 10 pulgadas que permite manejar el celular.

El Polo Track ha competido en ventas con el Tera aunque el nuevo modelo lo supera en equipamiento. Ambos vehículos están disponibles en las mismas condiciones de financiación, con cuotas a partir de 270.000 pesos y la opción del plan canje con el pago inicial de 9 millones.

Finalmente, el concesionario invitó a todos los vecinos a acercarse a sus instalaciones en Paseo de los Arrieros 1892, en horario corrido de 9:00 a 19:00 horas.

“Es todo por cupos“, advirtió, y recordó que Autoban también trabaja con el “plan nación”, un plan de financiación al 100% que no requiere capital inicial ni vehículo usado, y que permite pagar cuotas para retirar el auto en el futuro.