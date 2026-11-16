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El coordinador general de la Unidad Ejecutiva Portuaria de Santa Cruz (UNEPSC), Walter Uribe, confirmó que una comitiva oficial viajará este martes hacia Mar del Plata para participar de la IX Edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL 2026), que se desarrollará del 18 al 20 de noviembre bajo el lema “El mar y la industria nos conectan”, organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN).

En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, el funcionario destacó la expectativa del equipo provincial y vinculó esta participación con los lineamientos trazados por el Ejecutivo santacruceño.

“Estamos muy contentos y expectantes por este encuentro de la industria naval. Ya mañana por la mañana bien temprano estaremos viajando hacia Buenos Aires y desde ahí a Mar del Plata para ser parte de este encuentro. Como bien lo marcó el gobernador cada vez que habla en referencia a la pesca y a los puertos de la provincia de Santa Cruz: no darle la espalda al mar, salir a buscar inversiones y generar más puestos de trabajo en la actividad portuaria, pesquera y en lo que tiene que ver con los astilleros”, afirmó.

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Avance de obras

Uribe subrayó el ritmo de ejecución que registra la obra de ampliación del astillero del puerto Caleta Paula, reactivada hace aproximadamente 10 meses. “Estamos muy felices y contentos porque lleva un avance significativo y muy importante en relación a lo que estaba proyectado. En un principio la primera etapa estaba proyectada en dos años y ya lleva un avance de aproximadamente el 73%”, precisó.

En ese contexto, explicó que la provincia aprovechará el foro marplatense para atraer capitales privados. “Este tipo de eventos los aprovechamos para salir a buscar inversores y empresas para que vengan y se radiquen en la provincia de Santa Cruz. Ya tenemos pautadas algunas reuniones con empresas y, por primera vez, vamos a estar participando con un stand propio gracias a la colaboración de SPI Astilleros”, detalló.

La delegación oficial estará integrada además por la ministra de la Producción, la administradora del puerto de Puerto Deseado, la administradora de Caleta Paula y la secretaria de la Agencia de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Caleta Olivia, área encargada de organizar el Foro Portuario, que ya prepara su tercera edición. “Es muy importante tratar de conocer varios actores de la actividad portuaria, no solo a nivel nacional sino también internacional”, remarcó.

Marcelo Domínguez, presidente de ABIN; Diego Juárez, presidente de EMTURyC y Sandra Cipolla, presidenta del Grupo SPI Astilleros y secretaria de ABIN.

Desarrollo portuario

Consultado sobre la relevancia de consolidar la industria naval en el territorio provincial, Uribe sostuvo que la inversión en infraestructura resulta determinante para el crecimiento de las localidades costeras.

“Desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz estamos apostando muy fuerte a recuperar los puertos. Se están haciendo importantes obras de recuperación y mantenimiento de la infraestructura portuaria porque eso permite que las empresas vengan y se puedan desarrollar. Tenemos muchos proyectos en carpeta para el año próximo, con varias empresas interesadas en venir y radicarse en el puerto Caleta Paula, y estamos haciendo lo propio para Puerto Deseado, Punta Quilla y Puerto San Julián”, explicó.

Asimismo, destacó el desempeño técnico de SPI Astilleros en Caleta Paula y el impacto operativo que tendrá la terminal una vez finalizadas las tareas. “Están haciendo un trabajo formidable en la recuperación y ampliación del astillero, y eso va a necesitar empresas de servicios que se instalen para ofrecer diferentes prestaciones. Recordemos que va a ser uno de los astilleros más importantes de Sudamérica; van a poder trabajar hasta con ocho barcos en simultáneo, lo que va a generar mucha demanda de mano de obra calificada y empresas que operen a nivel nacional e internacional”, señaló.

Capacitación y empleo

Respecto a la formación de recursos humanos locales para abastecer la demanda del sector naval, el titular de la UNEPSC indicó que ya se articulan programas educativos y de entrenamiento en la zona norte.

“SPI Astilleros ya está trabajando con el municipio de Caleta Olivia y con la universidad en la capacitación y preparación de gente para trabajar en el astillero. Además, tenemos chicos del Colegio de Biología Marina que hacen sus pasantías en nuestro puerto desde que comenzamos la gestión. Es algo muy importante que puedan ser parte de la actividad pesquera y conocer el trabajo que se hace en el astillero”, valoró.

Finalmente, Uribe ejemplificó el impacto laboral concreto de la reactivación de la terminal caletense. “Con este astillero, donde antes trabajaban solamente 16 personas, hoy ya son más de 60 personas las que operan allí, y obviamente va a ir en crecimiento a medida que avance cada una de las etapas que corresponden a su ampliación”, concluyó.

Marcelo Domínguez, presidente de ABIN, y Sandra Cipolla, titular de SPI Astilleros, dialogaron con Canal 10 Mar del Plata sobre las expectativas para el encuentro.

Mar del Plata

El presidente de ABIN Marcelo Domínguez destacó la dimensión que alcanzará la convocatoria y su importancia para la ciudad. “Para Mar del Plata es trascendental. Estamos muy orgullosos. En esta edición estamos triplicando la propuesta de la anterior, con un panel de conferencistas de primer nivel y delegaciones internacionales de varios países. Todo eso pone de manifiesto la capacidad de nuestra industria y el alcance de la convocatoria”, expresó.

Planteó la necesidad de reconocer el perfil productivo de Mar del Plata más allá de su tradicional actividad turística: “Si bien el turismo es importante, la industria local también lo es y tenemos que ponerla en valor entre todos”.