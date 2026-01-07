Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de una temporada marcada por altas temperaturas, falta de humedad y riesgo extremo de incendios forestales, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, endureció su discurso y alertó sobre la gravedad de la situación en la Región Andina, especialmente en Bariloche y El Bolsón. El mandatario habló de sanciones severas y confirmó que la Provincia evalúa avanzar con detenciones ante conductas irresponsables o negligentes.

“La única forma de evitar una tragedia es que el fuego no empiece”, sostuvo Weretilneck al describir un escenario que calificó como “extremadamente peligroso”. En ese sentido, remarcó que rige una prohibición absoluta de encender fuego, sin excepciones, y advirtió que cualquier descuido puede generar consecuencias irreversibles.

El gobernador fue categórico al recordar que no está permitido hacer fuego bajo ninguna circunstancia, ya sea por intencionalidad, negligencia o descuido. “El fuego no puede existir”, enfatizó, y pidió a residentes y turistas no subestimar la gravedad del contexto actual.

Además, exhortó a la comunidad a denunciar de inmediato a quienes incumplan las restricciones. “Si alguien prende fuego a propósito o viola la prohibición, debe ser denunciado”, señaló durante una ronda de prensa.

Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) advirtieron que Bariloche y El Bolsón se encuentran bajo riesgo muy alto de incendios, y recomendaron extremar los cuidados: tener agua a mano, no trasladar cenizas, prestar atención al entorno y utilizar velas únicamente en espacios cerrados.

En paralelo, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, encabezó en Bariloche una reunión clave para intensificar las acciones de prevención. Allí se reiteró que la prohibición de hacer fuego al aire libre rige sin excepciones, incluso en campings privados, predios rurales o zonas alejadas de áreas urbanas.

La Provincia mantiene un importante despliegue operativo para enfrentar eventuales focos de incendio. En Bariloche operan un avión anfibio, dos aviones hidrantes y un helicóptero, mientras que en El Bolsón se dispone de un avión y un helicóptero para el combate aéreo. A esto se suma el apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con bases en San Martín de los Andes y Esquel, y la contratación de un helicóptero de gran porte para situaciones críticas.

“El Estado está organizado, con bomberos voluntarios, SPLIF, Policía, municipios, Parques Nacionales y Nación trabajando en conjunto. Pero cuando hay viento fuerte o múltiples focos, aun con todos los medios disponibles, a veces no alcanza”, advirtió Weretilneck, insistiendo en la necesidad de un mayor compromiso social.

Evaluación de detenciones y sanciones más duras

En una entrevista radial, el gobernador confirmó que el Gobierno provincial evalúa avanzar con detenciones por varios días para quienes provoquen incendios, ya sea de manera intencional o por negligencia. “Hemos tenido focos intencionales, otros por descuido y otros por negligencia”, explicó, y alertó que las condiciones climáticas actuales convierten cualquier chispa en una amenaza inmediata.

En Río Negro rige el Decreto 1104/25, que declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio provincial. La normativa prohíbe terminantemente encender fuego en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como la quema de residuos y el uso recreativo del fuego. Las multas pueden oscilar entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de sanciones penales y patrimoniales.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.