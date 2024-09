Weretilneck reprochó a docentes que reclamaban por el presentismo: “Por estas cosas gana Milei” El gobernador de Río Negro fue abordado durante un acto protocolar por representantes del gremio UnTER que se manifestaban sobre el ajuste y la posible incorporación de una ley de presentismo en la provincia. "Tienen el mejor sueldo del país, no pueden negarse a que se controlen las faltas", señaló el mandatario.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó el sábado del acto por el aniversario Jacobacci y se cruzó con un grupo de manifestante de UnTER, el gremio que reúne a los docentes, tras recibir un petitorio donde reclamaban por una posible incorporación del presentismo. “Si quieren ajustes, van a tener ajuste”, apuntó el mandatario e indicó que por esas actitudes “gana Milei“.

Mientras se desarrollaba el acto protocolar, un grupo de docentes se manifestaron y le acercaron al gobernador un petitorio para solicitar, entre otras cosas, una reunión para debatir temas pendientes como el nuevo sistema de control de asistencia.

“No estoy de acuerdo con que hay ajuste”, afirmó Weretilneck señalando a un cartel, tras lo cual, enumeró que los docentes “tienen el mejor sueldo del país, 30% por encima de la inflación. No pusimos el presentismo, no quitamos el Fondo de Incentivo Docente, tenemos residencias y escuelas abiertas para que tengan trabajo. No cerramos ninguna escuela”, indicó.

Y reafirmó: “No somos dictadores y no vamos a permitir que nos califiquen de dictadores ¿Está en claro?», agregó. Y advirtió: “Si quieren ajustes, vamos hacer, vamos a poner el presentismo y demás”, remarcó.

Las palabras del mandatario fueron retratadas por los teléfonos móviles y se viralizaron, lo que motivaron diferentes publicaciones en medios periodísticos.

“Ustedes no pueden negarse a que se controlen las faltas”, agregó Weretilneck. «Se aíslan de la sociedad, se alejan de la sociedad. Por eso gana Milei; gana Milei porque la gente los mira cómo se están manejando, cuando tienen el privilegio de tener su sueldo el tercer día de cada mes y el mejor sueldo del país. Entonces dice qué le pasa a esta gente, que no se da cuenta lo qué estamos viviendo…”.

La dirigencia gremial atinó a decir algo y todo se redujo a «los discutimos en paritarias». La situación evidenció una suba en la tensión de la relación entre el Gobierno y el gremio.