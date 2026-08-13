El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó este jueves de la conferencia anual de AmCham Argentina, realizada en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, donde se analizó el escenario energético y productivo del país, con especial atención en Vaca Muerta, el gas natural licuado (GNL), las inversiones y los recursos naturales.

En diálogo con La Opinión Austral, Weretilneck se refirió a la disputa entre Estados Unidos y China por la incorporación de tecnología de Huawei a un proyecto de data center en Neuquén y respaldó el planteo realizado por el embajador estadounidense Peter Lamelas.

“Ahí está claro una competencia entre Estados Unidos y China respecto a ciertas áreas, que tienen que ver con lo comercial, con lo tecnológico y con lo industrial”, sostuvo el mandatario rionegrino.

En ese marco, Weretilneck consideró que cada país tiene derecho a defender sus intereses y afirmó: “A mí no me parece que esté mal que el embajador de Estados Unidos defienda a su país y a sus compañías, sobre todo cuando se utilizan herramientas que son habituales en países de Occidente”, señaló.

“En este caso me parece que el Gobierno de Estados Unidos defiende sus intereses y creo que nadie se puede ofender porque un país defiende sus intereses”, concluyó.

La disputa por Huawei y el data center en Neuquén

Las declaraciones de Weretilneck se produjeron en medio de una creciente tensión diplomática entre Estados Unidos y China por el desembarco de tecnología de Huawei en Vaca Muerta.

El embajador estadounidense Peter Lamelas volvió a cuestionar públicamente a la compañía china durante el summit de AmCham Energía y sostuvo que Huawei representa un riesgo para la seguridad de los datos y vinculó a la empresa con el Partido Comunista Chino.

La controversia tomó mayor dimensión luego de que trascendieran mensajes de WhatsApp en los que un funcionario de la Embajada de Estados Unidos habría solicitado a un gerente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) que desistiera de avanzar en las negociaciones con Huawei para la construcción de un data center.

En esas comunicaciones también se habría advertido sobre eventuales restricciones de visado para directivos que avanzaran con la contratación de la empresa tecnológica china. CALF calificó la situación como una presión indebida y elevó el reclamo a la Cancillería.

Durante la conferencia, Lamelas defendió la posición estadounidense y afirmó que la seguridad de los datos constituye un aspecto central para las inversiones internacionales.

Weretilneck destacó el rol de Río Negro en Vaca Muerta

Por otra parte, Weretilneck puso el foco en las oportunidades que representan Vaca Muerta y los proyectos de exportación de gas para Río Negro.

El gobernador destacó que la provincia forma parte de la construcción del hub exportador de energía más importante de América Latina, con el desarrollo de Punta Colorada y los proyectos Argentina LNG 1 -liderado por Pan American Energy- y Argentina LNG 2 que avanza bajo el impulso de YPF.

“El hecho de tener el hub exportador permite la consolidación definitiva de Vaca Muerta”, afirmó Weretilneck.

En ese sentido, remarcó que Río Negro debe estar preparada para acompañar los proyectos estratégicos vinculados con la producción y exportación de energía. “Es muy importante para nosotros estar a la altura de las circunstancias y poder concretar en forma, en tiempo y en los plazos los proyectos estratégicos que están llevando ahora”, sostuvo.

El RIGI y las inversiones privadas

Consultado por las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Weretilneck planteó que las provincias deben acompañar las políticas destinadas a fomentar la llegada de capital privado.

“Me parece que todas las condiciones que tenga el Gobierno Nacional y las provincias de alentar la inversión privada, nosotros vamos a acompañar”, aseguró.

Para el gobernador, uno de los principales desafíos es generar condiciones que permitan recuperar la confianza de los inversores internacionales.

“Es sumamente importante que el país pueda tener, de alguna manera, garantías hacia la inversión internacional que nos permita volver a ser competitivos, como lo fuimos en alguna época”, afirmó.

Finalmente, Weretilneck fue consultado sobre cuáles son las inversiones que Río Negro necesita con mayor urgencia.

El gobernador apuntó directamente a la infraestructura vial y señaló que el principal desafío está en las rutas.