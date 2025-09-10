Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Cámara de Diputados las ternas para cubrir los cargos de vocales en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, en una de las cuales se encuentra el diputado nacional Sergio Acevedo.

Las cuatro ternas para conformar el Tribunal Superior de Justicia en carácter de Vocales de ese Cuerpo Colegiado. A tales fines se propone a los Doctores:

Castro, Gabriela Analía (DNI N°17.784.493).

Contreras, Agüero Gabriel Nolasco (DNI N° 26.637.836).

Kustich Fernando Hernán (DNI N° 20.453.223).

Dra. Gabriela Castro.

El juez Gabriel Contreras.

Acevedo, Sergio Edgardo (DNI N° 12.189.931).

Castello Norberto Miguel (DNI N° 18.283.907).

Quintero Marcelo Urbano (DNI N° 24.283.184).

Diputado nacional Sergio Acevedo, propuesto para el TSJ. FOTO: FRANCO VELLIO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De la Vega, Juan Lucio Ramón (DNI N° 24.802.636).

Linardi Natalia (DNI N° 23.235.771).

Michavila Julián (DNI Nº 28.025.339).

Dr. Lucio De la Vega, propuesto en una de las ternas para el TSJ.

Castillo Ramiro Esteban (DNI N° 29.058.577).

González Nora José Antonio (DNI N° 21.997.134).

Ghizzardi David Ezequiel (DNI N° 26.670.008).

Ramiro Castillo, otro de los propuestos por el Poder Ejecutivo para el TSJ.

Quiénes son

En la primera terna, la primera en la lista, Gabriela Castro, es la actual presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia.

El segundo en esa misma terna, Gabriel Contreras, es juez penal de la localidad de Caleta Olivia. Ha instruido varias causas de renombre en la zona norte de Santa Cruz.

Entre sus últimas actuaciones judiciales, fue determinante su trabajo en Puerto Deseado para esclarecer la violenta agresión de una patota de la UOCRA al contratista Fabio Dante Cattani, causa que tuvo tras su injerencia la realización de varios allanamientos y detenciones, luego de varios días de estar “parada y sin avances”, según denunciaron familiares de la víctima

En el caso de Fernando Hernán Kustich fue apoderado del partido SER.

Por su parte, en la segunda terna se encuentra alguien que no necesita mucha presentación: el exgobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Actualmente, se desempeña como diputado nacional del bloque “Por Santa Cruz“. Acevedo fue uno de los nombres en construir el espacio político que llevó a Claudio Vidal a la gobernación.

En tanto, la tercera terna está encabezada por Lucio De la Vega, abogado integrante de la Fiscalía de Estado de la Provincia y que también cuenta con trayectoria en el ejercicio de la actividad privada.

La cuarta terna está encabezada por Ramiro Castillo, actual Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz. El segundo en esa terna, José Antonio González Nora se desempeña en la Justicia Federal de Caleta Olivia. Y David Guizzardi fue abogado del Consejo Provincial de Educación, entre otros organismos del Estado.