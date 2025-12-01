Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 3 de diciembre se les tomará juramento a los diputados nacionales electos, entre ellos, los tres que fueran elegidos el pasado 26 de octubre por la provincia de Santa Cruz: Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho (Fuerza Santacruceña), y Jairo Guzmán (La Libertad Avanza).

La sesión especial está convocada para las 11:00 horas en el Congreso de la Nación, con el objeto de tratar la aceptación de las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Y se prevé que los nuevos diputados juren alrededor del mediodía.

Santa Cruz definió sus representantes en las elecciones legislativas 2025 donde la lista de Fuerza Santacruceña se impuso con el 32,10 % de los votos, seguida por La Libertad Avanza, que obtuvo el 31,66 %, y en tercer lugar Por Santa Cruz, con el 15,47 %.

Gracias a este resultado, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan ingresarán al Congreso por la mayoría, mientras que Jairo Guzmán ocupará la banca correspondiente a la minoría.

Los del Fuerza Santacruceña

El cura Juan Carlos Molina nació un 8 de diciembre hace 58 años. Este 2025 encabezó la lista del peronismo en la provincia de Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña.

En Santa Cruz, el sacerdote es reconocido por su trabajo en la fundación Valdocco, que trabaja con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad hace unas tres décadas. Valdocco se encuentra en la localidad de Cañadón Seco pero la institución también tiene una escuela en El Calafate. De esa época se lo conoce como el “Padre Coraje“.

Molina también fue titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, entre los años 2013 y 2015.

Como cura, tuvo mucha llegada al Papa Francisco y ahora al Papa León, a quien meses atrás le entregó un presente realizado en Valdocco. Además, logró el permiso del Obispado de Río Gallegos para ser candidato y, mientras tanto, suspender su ejercicio sacerdotal.

Por su parte, la otra diputada nacional electa es Moira Lanesan Sancho. Tiene 40 años y es la actual secretaria de Producción, Comercio e Industria de Rio Gallegos. Pero, además, es madre y creadora de proyectos comerciales. Además de su experiencia en la gestión pública, también es Gestora del sector publico/privado y corredora inmobiliaria y licenciada en Emprendimientos de la Universidad Siglo XXI.

A pesar de su juventud, ya entre los años 2014-2019 fue referente Came Joven nacional por la provincia de Santa Cruz. En su legajo también fue Ceo en Graciela Sancho Propiedades 2007-2018 y miembro Asociación de Emprendedores Santa Cruz.

Moira Lanesan ya había sido candidata a legisladora nacional. En el año 2021, compartió lista con Gustavo “Kaky” González, aunque en esa oportunidad no pudo ingresar al Congreso de la Nación.

En su momento se sumó a la campaña de Santiago Gómez como candidato a intendente por el Frente de Todos y tras ganar el intendente Pablo Grasso, pasó a integrar el Gabinete municipal. Entre sus propuestas, pretende generar proyectos de ley que tengan fuerte contenido patagónico.

El representante de LLA

En tanto, Jairo Guzmán será el representante de La Libertad Avanza de Santa Cruz en el Congreso de la Nación. Tiene 42 años y estudio y trabajó desde los 14 años en distintos oficios y sectores: desde la venta ambulante y el comercio, hasta el petróleo y la actividad empresarial. “Me formé en el Colegio Industrial N°4 de Río Gallegos, compatibilizando mis estudios con el trabajo diario”, indicó.

Proviene de una familia de trabajadores. Sus padres, Emilio Guzmán y Dora Ponce se dedicaban a la venta, y esa raíz lo marcó el camino del esfuerzo y la superación. “He vivido en carne propia lo que significa sostenerse en el sector privado frente a la presión del Estado, incluso atravesando la pandemia sin ayuda alguna”, manifestó.

Asimismo, le cuenta a todos que cansado de la “extorsión política” en Santa Cruz llegó a pensar en irse del país. Sin embargo, la irrupción de Javier Milei en la política lo impulsó a involucrarse activamente y a “transformar esa batalla cultural en acción concreta”.

Ese compromiso se reflejó en las elecciones de 2023, y desde entonces asumió la responsabilidad de organizar a La Libertad Avanza en Santa Cruz, convirtiéndola en una opción real para los santacruceños. Jairo es hincha de Boca y su hobbie es salir a pescar. Se considera un “músico frustrado” y dice que le gusta el punk, la electrónica y la música clásica.

Estos tres se van a sumar a los diputados nacionales Ana María Ianni y José Luis Garrido. Cabe recodar que los tres que dejan sus bancas son Roxana Reyes, Facundo Prades (reemplazó a Sergio Acevedo), y Gustavo “Kaky” González.