Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Informe de Gestión presentado ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó precisiones sobre aspectos de la política energética y económica en la región.

Entre ellos, se destacó el impacto del régimen de zona fría, con más de 117 mil usuarios alcanzados por subsidios de hasta el 50% en las tarifas de gas. También se incluyeron datos sobre la actividad hidrocarburífera, como niveles de producción, inversiones y empleo, además de transferencias del Estado nacional a la provincia.

El funcionario nacional recordó que la Ley 27.637 aplica en Santa Cruz un descuento del 50% sobre el cuadro tarifario pleno de gas para usuarios residenciales.

En cuanto a la pregunta para que el jefe de gabinete informe la evolución desde diciembre de 2023 a la fecha de los subsidios energéticos percibidos por los usuarios (electricidad y gas) en Santa Cruz, el funcionario respondió: “A la fecha, los servicios alcanzados por la ampliación de Zona Fría de Gas Natural en Santa Cruz son 117.244“.

En cuanto al nivel del subsidio aplicado, “se recuerda que en la Ley 27.637 se indica que aplica en Santa Cruz un descuento del 50% sobre el cuadro tarifario pleno de gas para usuarios residenciales”, expresó el funcionario.

Datos en el Informe

En cuanto al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), Santa Cruz tiene 7.530 hogares alcanzados por este programa.

Por otro lado, en el informe de gestión se especificó que la provincia de Santa Cruz concentra el 8% (346 MW aproximadamente) de la capacidad eólica instalada en el país; Buenos Aires concentra el 49% de la potencia eólica instalada conectada al SADI (aproximadamente 1.999 MW), seguida de la provincia del Chubut con el 29% (1.315 MW aproximadamente).

Energía eólica: la provincia de Santa Cruz concentra el 8% (346 MW aproximadamente) del país.

En cuanto a las transferencias automáticas FONAVI en Santa Cruz fueron 10.450.760.560 (2024); 20.631.686.092 (2025); y 6.067.843.831 (a marzo del 2026).

En cuanto a la cobertura del servicio de comedores escolares que son asistidos con fondos enviados por el gobierno nacional, por jurisdicción, según cantidad de escuelas y de estudiantes participantes, se indicó que en el caso de Santa Cruz fueron los siguientes: al 2024, 106 escuelas y 38.665 estudiantes; mientras que al 2025, 39 escuelas y 11.313 estudiantes.

En cuanto al programa Volver al Trabajo y la cantidad de beneficiarios por provincia, según último estado en el Programa, en el caso de Santa Cruz fueron 5.174.

Se indicó el arreglo del puente sobre el río Santa Cruz consta de un presupuesto de 4,6 millones de dólares.

También se brindó detalle respecto a la reparación del puente sobre el Río Santa Cruz (1° etapa- brazo largo), se indicó que consta de un presupuesto de 4,6 millones de dólares a desarrollarse en un año e incluye tareas como reparación superficial y en espesor completo de losa de tablero, desagües, reconstrucción de barandas, recambio de juntas peine, entre otras.