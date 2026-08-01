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Un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida en la cancha de la Colectividad Boliviana de Puerto Deseado durante la tarde del jueves 31 de julio. El hallazgo generó la intervención de efectivos policiales, personal médico y peritos criminalísticos, mientras la Justicia avanza con una investigación para esclarecer las causas del deceso.

De acuerdo con la información suministrada por la División Comisaría Puerto Deseado, el procedimiento se inició a las 18:35 horas, luego de que las autoridades tomaran conocimiento de que una persona de sexo masculino se encontraba desvanecida en la parte posterior del predio deportivo.

Hallazgo

Tras recibir el aviso, el oficial de servicio y el personal policial a cargo se dirigieron al lugar para verificar la situación.

Una vez en el sector señalado, los efectivos constataron la presencia de un hombre mayor de edad que se encontraba tendido boca abajo y sin signos vitales.

Ante este escenario, se solicitó de manera inmediata la presencia de profesionales del nosocomio local para realizar la evaluación correspondiente y determinar el estado de la persona.

Minutos después arribó el personal médico, que confirmó el fallecimiento y extendió la constancia médica correspondiente.

Carátula de la causa

Según se informó oficialmente, el hecho fue considerado en una primera instancia como una muerte dudosa, por lo que se activó el protocolo previsto para este tipo de casos.

La calificación inicial implica que las circunstancias del fallecimiento deberán ser determinadas mediante las actuaciones judiciales y las pericias que se desarrollen durante la investigación.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la identidad del hombre hallado sin vida ni sobre las posibles causas que provocaron su muerte.

Pericias

Tras la certificación del fallecimiento, se llevaron adelante las diligencias procesales de rigor en forma conjunta entre personal de la División Comisaría Puerto Deseado y efectivos de la División Criminalística local.

Los especialistas trabajaron en el relevamiento de la escena donde fue encontrado el cuerpo, con el objetivo de recopilar elementos que puedan aportar información a la causa.

Las tareas periciales forman parte de los procedimientos habituales que se realizan cuando una muerte requiere ser investigada para establecer con precisión cómo ocurrió.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado, a través de la Secretaría N° 1.

Además, tomó intervención la División de Investigaciones (DDI) local y el agente fiscal de turno, quienes seguirán de cerca el avance de las medidas ordenadas para esclarecer el hecho.