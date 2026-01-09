Puerto Deseado atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Hugo Giovannoni, histórico locutor y referente indiscutido de la radiofonía local. La triste noticia se confirmó este jueves y generó una ola de mensajes de afecto y despedida en toda la comunidad.

Hugo Giovannoni llegó a Puerto Deseado para desempeñarse laboralmente en Vialidad Provincial, pero rápidamente se integró a la vida social y cultural de la ciudad. Su voz comenzó a marcar una época cuando debutó en LRI 200 en el año 1985, emisora desde la cual logró trascender fronteras y ser escuchado en toda la Patagonia.

Desde sus inicios en la radiofonía de Puerto Deseado, Hugo se destacó por su estilo único e irrepetible, ya sea informando o deleitando a la audiencia con programas musicales que se convirtieron en clásicos.

Fue uno de los pioneros en obtener el carnet de locutor nacional en la localidad, además de ser un apasionado radioaficionado. Desempeñó funciones tanto de locutor como de operador, demostrando siempre profesionalismo y vocación.

Hugo el pasado 9 de Julio visitando la radio por 40° aniversario de la LRI200 AM740.

Tras algunos años de ausencia, regresó a la radio en 2005 con la gestión municipal de la emisora, reafirmando su compromiso con los medios de comunicación locales.

Más allá de su trayectoria profesional, quienes lo conocieron destacan su enorme calidad humana. Su legado continúa vigente a través del programa “Clásicamente Clásicos”, donde “La galera” seguirá brillando en el aire, manteniendo viva su impronta.

El subsecretario de Medios, colega y amigo, Gastón Giuliani, lo despidió con un emotivo mensaje: “Hugo querido… La pucha que te vamos a extrañar… Tuve el enorme privilegio de compartir momentos familiares y de trabajo… En ambas siempre destacó tu don y calidez… Sin dudas serás eterno para los que vivimos con pasión los medios de comunicación. Gracias por tu enorme profesionalismo y calidad humana. Otra estrellita más que iluminará mi camino”.

“La magia de la radio nos volverá a encontrar siempre, gracias Hugo”, escribió el locutor Walter Gustavo Inayado.

La noticia causó gran conmoción en redes sociales, donde oyentes y amigos compartieron sentidos mensajes. Pilar Dora de Labra recordó sus charlas cotidianas y su frase característica: “Primero un cafecito y luego veo en qué líos me meto hoy”.

Ana María Cornejo lo recordó como un “Excelente ser humano” y apuntó que “personas como él nunca mueren, viven en el recuerdo”.

“Nos ha dejado una gran persona que adoptó a nuestro pueblo con compromiso como propio. Descansa en paz apreciado Hugo”, escribió Erica Rosemarie Amelung.

Hugo Giovannoni deja una huella imborrable en los medios de comunicación de Puerto Deseado y en el corazón de quienes lo escucharon y compartieron momentos con él. Su voz, su calidez y su pasión por la radio permanecerán por siempre en la memoria colectiva.