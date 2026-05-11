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Después de casi dos semanas de espera, Pablo Bonina, de 17 años, recibió la noticia de que encontraron un donante compatible de médula ósea.

En 2025, el adolescente santacruceño fue diagnosticado con leucemia. En enero había comenzado a presentar dolores y moretones en su cuerpo y tras varias visitas a la guardia del Hospital de Puerto Deseado y de recibir atención y tratamiento en la Clínica del Valle de Comodoro Rivadavia, fue derivado a Ciudad de Buenos Aires.

El donante de médula ósea iba a ser Ulises, su hermano menor, pero al haber recibido varias transfusiones, era probable que Pablo rechazase las células.

En este contexto, ingresó a la lista de espera.

La Opinión Austral pudo saber que se confirmó que hay un donante compatible al 100% de Alemania. La noticia fue comunicada por el profesional médico el jueves pasado por videollamada a la familia. “Fue lo más lindo, la alegría no se puede explicar”, conto Carol Salcedo, la mamá de Pablo, a La Opinión Austral.

En este contexto, el sábado inició con las últimas sesiones de quimioterapia.

“Esperamos el día, ya no falta nada. Cuenta regresiva para nosotros”, manifestó.

Contando las horas, la familia deseadense aguarda el trasplante que ya tiene fecha, será este viernes 15 de mayo en el Sanatorio Sagrado Corazón.

Por otra parte, la familia – que se encuentra parando en instalaciones del Instituto María Auxiliadora en Almagro- sigue buscando un alojamiento económico -idealmente- en la zona de Congreso.

Para brindar información, el contacto es 2975387280.