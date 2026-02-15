Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Puerto Deseado vivió una nueva edición de las fiestas patronales de la virgen de Lourdes.

La advocación se celebra cada 11 de febrero, recordando la primera de las 18 apariciones de la virgen María a Bernardita Soubirous en la gruta de Massabielle en Lourdes, Francia.

Dado que este año la fecha coincidía con un día laboral, tanto la peregrinación como las misas en la gruta se programaron para este domingo 15 de febrero, propiciando la participación de fieles de diferentes localidades de la provincia.

De acuerdo al cronograma establecido, a las 07:00 en la Capilla San Cayetano se reunieron los peregrinos con el sacerdote para dar inicio a la caminata. Dos horas después, los ciclistas, previa concentración, se sumarían al recorrido.

Además, durante la jornada también hubo micros disponibles para ir y volver.

Con la gruta colmada, las misas fueron celebradas por los sacerdotes de la congregación salesiana Santiago Negrotti Briguildo De Deus Natalino Freitas y Manuel José Fernández.

Desde la organización, indicaron a La Opinión Austral que por la mañana fueron alrededor de mil personas se acercaron a la gruta mientras que por la tarde fueron aproximadamente 300.

La participación de la comunidad en la peregrinación como así también en la gruta evidenció la “fiesta” que se vivió este domingo.

“Se vivió una fiesta hermosa”. NÉLIDA ARREGUEZ, ENCARGADA DE LA GRUTA

“Estoy feliz, fue una jornada muy linda. Hubo muchos peregrinos que vinieron a la casa de la madre durante todo el día, desde muy temprano vinieron peregrinos caminando, después vinieron los ciclistas y mucha gente que vino desde Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Las Heras, Fitz Roy, Jaramillo, Caleta Olivia“, detalló Nélida Arreguez, encargada de la gruta, a La Opinión Austral.

“Se vivió una fiesta hermosa, hubo mucha gente que colaboró en la comunidad de la parroquia. Fue un día de muchas bendiciones”, valoró.

Finalizando, Arreguez agradeció a “Tránsito, Turismo, Policía, a todos los que estuvieron acompañando durante toda esta jornada hermosa en la que hubo muchos peregrinos”.